“Me parece feroz”: Beatriz Sánchez cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa posible “amedrentamiento”

La senadora Beatriz Sánchez (FA) cuestionó los embargos aplicados a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y advirtió un posible “mecanismo de amedrentamiento” contra las personas afectadas.

En conversación con Radio Agricultura, la parlamentaria abordó la polémica generada tras las acciones de cobranza impulsadas contra deudores del sistema, en medio del debate por las condiciones de pago y los embargos asociados a créditos impagos.

“No entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco”

Sánchez sostuvo que tiene dudas respecto de la forma en que se han aplicado algunas medidas.

“Dudo si es completamente legal lo que está pasando, que la Tesorería ingrese a tus cuentas corrientes y las vacíe”, señaló.

La senadora afirmó que tanto a ella como a otros parlamentarios les han llegado casos de personas afectadas por retenciones o embargos en sus cuentas.

Según dijo, algunas de esas personas no sabrían cómo actuar, ya que los fondos corresponderían a sus sueldos.

“Se hablaba primero de que era para las personas que ganaban sobre $5 millones, hoy día se habla de una cifra de $3 millones. Yo conozco gente que está cesante, a la que le vaciaron la cuenta corriente”, afirmó.

En esa línea, agregó: “No entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento. Pero me parece feroz, muy brutal”.

La parlamentaria planteó que, si el objetivo es que las personas regularicen sus deudas, deberían buscarse alternativas distintas a las que calificó como políticas “abusivas”.

Sánchez sostuvo que el Estado debiera promover mecanismos que permitan a los deudores cumplir con sus obligaciones sin exponerlos a medidas que, a su juicio, pueden generar un impacto severo en sus ingresos.

Sus declaraciones se producen luego de que la Tesorería General de la República informara nuevas facilidades de pago para deudores del CAE, con cuotas mensuales que no podrán superar el 10% de la renta del deudor y topes para el pago inicial.

La senadora también vinculó esta situación con una crítica más amplia a las prioridades del Ejecutivo.

“Creo que este gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas”, afirmó.

Luego apuntó al debate tributario y sostuvo: “Estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile se le dice: ‘A usted le voy a bajar los impuestos’, entonces yo no entiendo”.

La controversia por los embargos a deudores del CAE se mantiene en desarrollo, mientras parlamentarios han pedido aclarar los criterios aplicados y las alternativas disponibles para quienes buscan regularizar su situación.