BancoEstado confirma auditoría tras caso de trabajadora vinculada a investigación del Tren de Aragua: “De la mayor gravedad”

BancoEstado emitió una declaración pública tras conocerse el vínculo de una trabajadora externa de la institución con la investigación por lavado de activos asociada al Tren de Aragua, en el marco de la denominada Operación Tokio.

La entidad informó que el viernes 5 de junio fue notificada de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la que se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.

Según el banco, la diligencia abarca el período comprendido entre mayo de 2025 y la fecha del último movimiento actualizado, y fue ejecutada de manera inmediata por la institución.

BancoEstado confirmó que en la investigación figura involucrada una trabajadora externa de la institución, quien fue formalizada durante el fin de semana.

De acuerdo con la declaración, la persona cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para labores de apoyo entre enero de 2023 y junio de 2026.

En ese contexto, la entidad señaló que bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, con el objetivo de impedir cualquier operación adicional desde su perfil.

El banco también aseguró que se encuentra colaborando “de manera activa y transparente” con el Ministerio Público, mediante la entrega de la información y antecedentes requeridos para el desarrollo de la investigación.

BancoEstado califica antecedentes como “de la mayor gravedad”

En su declaración, BancoEstado sostuvo que los antecedentes conocidos por la entidad son “de la mayor gravedad”, independiente de que la persona formalizada tuviera la calidad de trabajadora externa.

La institución recalcó que los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal directo.

“Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día”, señaló la entidad.

BancoEstado informó además que abrió una auditoría interna exhaustiva para revisar en detalle los procesos involucrados, identificar eventuales mejoras y determinar si existen responsabilidades adicionales.