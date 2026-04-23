Bancada UDI anuncia indicación para excluir a altas autoridades de beneficios que podría contemplar el proyecto de Reconstrucción Nacional

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que presentarán una indicación para excluir a altas autoridades de los distintos beneficios que podrían contemplarse en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

En ese contexto, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con el integrante de la comisión de Hacienda, Jaime Coloma, sostuvieron que, pese a estar de acuerdo con el plan, podrían existir eventuales conflictos de interés en varias autoridades.

Por ello, una de las fórmulas que están estudiando es replicar una indicación que se incluyó en el segundo y tercer retiro de los fondos previsionales aprobaos durante la pandemia, la cual excluía del beneficio a todas las personas cuyas remuneraciones están reguladas por el artículo 38 bis de la Constitución, como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios e incluso parlamentarios.

“Así como estamos absolutamente disponibles para apoyar todas las medidas que impulsen la reactivación económica de nuestro país, también creemos que es fundamental evitar cualquier tipo de cuestionamiento público por los eventuales conflictos de interés que podrían existir. En ese sentido, no nos parece prudente que las altas autoridades, partiendo por el Presidente de la República hasta los propios parlamentarios, nos podamos ver beneficiados directamente por las medidas en las que vamos a tener incidencia”, comentaron los gremialistas Weisse y Coloma.

Además, agregaron que “lo que busca esta indicación es dar una señal clara en materia de transparencia”.

Asimismo, enfatizaron la importancia de adoptar este tipo de resguardos ante la ciudadanía.

En paralelo, Weisse informó que, junto a los parlamentarios Sergio Bobadilla y Daniel Lilayú, decidieron inhabilitarse cuando haya que votar la norma que busca eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, al verse directamente beneficiados en caso de aprobarse.

En los próximos días enviarán una carta al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, informando sobre esta determinación y asegurando que “más allá de que estemos a favor de eliminar las contribuciones, es importante que resguardemos la legitimidad de esta norma”.

“Desde hace bastante tiempo como bancada venimos empujando el fin de las contribuciones en nuestro país. Sin embargo, cuando una medida puede significar un beneficio personal directo, lo que corresponde es actuar con total transparencia. Por lo mismo, como no queremos que se genere ningún tipo de cuestionamiento respecto de nuestra votación, ni mucho menos se ponga en duda la legitimidad de un beneficio que va a ser muy positivo para los adultos mayores, decidimos inhabilitarnos cuando esta norma deba votarse de manera separada”, finalizaron.