Bancada republicana rechaza adopción al Pacto del Futuro en la ONU: “Es un intento de imponer objetivos contrarios a la familia”

Los diputados del Partido Republicano manifestaron su malestar por la decisión de Chile de adoptar el llamado “Pacto del Futuro” este domingo en Naciones Unidas, previo a las reuniones en el marco de la asamblea general de la ONU.

El parlamentario Stephan Schubert señaló que “una vez más la ONU busca imponer una agenda, cuyo objetivo es reducir la autonomía de los países, no dejando espacio para tomar decisiones que se ajusten a sus realidades soberanas”.

“Este es el tercer intento desesperado de la ONU, luego de los Objetivos del Milenio y de la Agenda 2030, de imponer una agenda y objetivos contrarios a la familia y a los valores fundamentales a los que adhiere una inmensa mayoría de los chilenos”, agregó.

Gob de Boric en lugar de fortalecer fronteras y combatir delincuencia, se ocupa de amarrarnos a una nueva agenda 2030 (ahora Pacto del Futuro Agenda 2045). No dijeron nada, no sabemos cuánto costará ahora ni su beneficio, todo sin discusión parlamentaria. Lo que no lograron el… https://t.co/8UxuSq4dyA

— Stephan Schubert Diputado 👍🇨🇱 (@SchubertRubio) September 23, 2024