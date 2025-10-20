País aeropuerto

Aviso de bomba en el Aeropuerto de Santiago: Pasajero obliga a activar protocolos de emergencia y a evacuar vuelo de Latam

El hecho afectó a un vuelo que hacía la ruta Santiago - Puerto Montt, durante la mañana de este lunes.

Este lunes se produjo una compleja situación al interior del Aeropuerto de Santiago, luego que se activaran los protocolos de seguridad por un aviso de bomba.

Según lo detallado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la situación se produjo en el embarque de un vuelo en dirección a Puerto Montt.

Esto ocurrió en el vuelo 079 de Latam, el cual tuvo que ser evacuado a raíz de la situación.

Según información entregada por Radio Biobío, el protagonista del aviso sería un uruguayo de 58 años.

Actualmente, el sujeto se encuentra retenido por personal de la Policía de Investigaciones en dependencias del terminal aéreo.

