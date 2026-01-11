País lebu

Avión que combatía incendio forestal capota en Lebu: Piloto fue rescatado y trasladado a hospital

Por CNN Chile

11.01.2026 / 18:01

La aeronave, un Air Tractor AT-802, estaba destinada a la descarga de agua y retardante, con una capacidad aproximada de 3.000 litros por vuelo.

Durante la jornada de este domingo se registró un accidente aéreo en la comuna de Lebu, Región del Biobío, en medio de las labores de combate a un incendio forestal.

Según los primeros antecedentes, un avión de la empresa Arauco sufrió un capotaje mientras operaba en el sector de Trancalco.

La aeronave, un Air Tractor AT-802, estaba destinada a la descarga de agua y retardante, con una capacidad aproximada de 3.000 litros por vuelo, recogió Radio Biobío.

Luego del hecho, se desplegó un operativo de emergencia que permitió ubicar y rescatar al piloto, quien fue trasladado hasta el Hospital de Curanilahue para recibir atención médica. Por el momento, no se ha precisado el estado de salud del tripulante.

Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas por parte de las autoridades correspondientes.

