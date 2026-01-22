País cámara de diputadas y diputados

Avanza en la Cámara proyecto que busca rebajar impuesto territorial para adultos mayores

Por CNN Chile

22.01.2026 / 16:34

La iniciativa fue despachada a segundo trámite.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica el mecanismo tributario, ampliando el universo de beneficiarios.

Con ello, alrededor de 119.000 personas que no tienen el beneficio podrían ser favorecidas con la iniciativa.

Según datos del Ejecutivo, actualmente 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos del pago del impuesto territorial, mientras que otros 189.644 acceden a dicho beneficio, que implica una rebaja de 50% o 100% en el pago de sus contribuciones.

Sin embargo, hay un “vacío regulatorio”, el cual “no considera la hipótesis de que estas personas queden fuera del sistema por el aumento del avalúo de sus inmuebles”.

Es por ello que la Cámara Baja discute el proyecto, que busca perfeccionar el mecanismo.

La iniciativa fue aprobada en general, y junto con ello también se respaldaron medidas relacionadas con el impuesto territorial, además del cambio a los aportes.

De todos modos, no se llegó a quorum para aprobar la forma en que se incrementarían dichos aportes en forma gradual. Hubo 74 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones.

El proyecto fue despachado a segundo trámite constitucional.

