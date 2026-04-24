Ataque con machetes en el MUT de Las Condes: Tres guardias heridos y un menor detenido

Un violento asalto se registró este viernes pasadas las 10:00 horas en el centro comercial MUT, ubicado en la comuna de Las Condes, luego de que un grupo de 10 individuos ingresara al recinto, dirigiéndose directamente al segundo piso con la intención de atacar un local comercial.

Los sujetos portaban machetes y gas pimienta, elementos con los que agredieron a los cuatro guardias de seguridad que intentaron repeler la acción.

Como consecuencia del ataque, los vigilantes presentan lesiones de diversa gravedad, mientras los asaltantes sustrajeron distintos productos y posteriormente huyeron del lugar.

Detención y avalúo del robo

Tras un operativo en los alrededores, Carabineros logró la detención de un menor de 16 años, quien quedó a disposición de la justicia.

“Los individuos intentan sustraer distintos elementos electrónicos, entre ellos celulares, relojes y tablet, instante en que son observados por los guardias de seguridad, quienes intentaron detener la comisión del delito, (…). Hay cuatro guardias lesionado. (…) Se logró la detención de uno de ellos que es un menor de edad que mantiene antecedentes policiales por delitos de similares características”, explicó el teniente coronel Cristian Jofré Rickemberg, comisario 17ª Comisaría Las Condes.

“Estos individuos ingresan con armas blancas, cuya finalidad sería cortar los cables de seguridad que mantienen este artículo electrónico”, añadió.

El uniformado además detalló que la fiscal del caso se encuentra “tomando declaraciones a las víctimas del delito, que son los guardias que resultaron lesionados”.

El perjuicio económico que deja este violento atraco alcanza los $3.449.960 pesos.

La policía mantiene las diligencias para identificar y ubicar a los demás integrantes de la banda que participó en el robo en el Mercado Urbano Tobalaba.

Revisa a continuación los registros del hecho: