Arriban 145 brigadistas mexicanos al sur para reforzar el combate de incendios forestales

Los especialistas se desplegarán en los focos activos del sur del país, en el marco de un plan de cooperación internacional coordinado por ambos gobiernos.

Este jueves arribó al sur de Chile el primer contingente internacional destinado a reforzar el combate de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío. Se trata de 145 brigadistas forestales mexicanos, quienes llegaron directamente a la Región del Biobío a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

El grupo trasladó más de 360 kilos de equipamiento especializado para las labores de control y combate del fuego. El operativo fue coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Fuerza Aérea de Chile, junto a las autoridades del Gobierno de México.

El contingente está conformado por personal de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), todos con formación y experiencia en el manejo de incendios forestales. Según se informó, los brigadistas se desplegarán en distintos focos activos, desarrollando varias tareas.

Desde México señalaron que existe una coordinación permanente entre Conafor y Conaf, lo que permitió definir los aspectos logísticos y operativos del despliegue, en el marco de los acuerdos de cooperación internacional en manejo del fuego.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, valoró la llegada del contingente y agradeció públicamente el apoyo del país norteamericano. A través de sus redes sociales, el Mandatario expresó su reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el envío de los brigadistas.

La ayuda internacional se produce en medio de una grave emergencia en el sur del país, donde los incendios forestales han dejado 21 personas fallecidas y cientos de damnificados, y se suma a los esfuerzos nacionales para enfrentar los siniestros que afectan a la zona.