Armada de Chile anunció su Alto Mando 2027: Dos vicealmirantes y cuatro contraalmirantes pasaron a retiro

La Armada informó este miércoles la conformación de su Alto Mando para 2027, aprobada por el presidente José Antonio Kast y presentada por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

La estructura contempla el pase a retiro de dos vicealmirantes y cuatro contraalmirantes.

Los altos mandos que pasan a retiro

Vicealmirante Raúl Zamorano Goñi (jefe del Estado Mayor General)

Vicealmirante Mauricio Arenas Menares

Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes

Contraalmirante Juan Cristóbal Méndez Tapia

Contraalmirante IM Daniel Opazo Riquelme

Contraalmirante LT Sigfrido Ramírez Braun

Zamorano Goñi era la figura de mayor jerarquía entre quienes dejan la institución. Ingresó a la Escuela Naval Arturo Prat y se graduó como guardiamarina en diciembre de 1988. Entre sus mandos a flote están la lancha misilera Teniente Orella y la fragata Blanco Encalada.

¿Quiénes asumen?

El almirante Fernando Cabrera Salazar sigue como comandante en jefe de la Armada. En la jefatura del Estado Mayor General entra en reemplazo de Zamorano Goñi el vicealmirante César Delgado Boffil, quien se desempeñaba como director general de los Servicios de la Armada.