Armada de Chile anunció su Alto Mando 2027: Dos vicealmirantes y cuatro contraalmirantes pasaron a retiro

La Armada informó este miércoles la conformación de su Alto Mando para 2027, aprobada por el presidente José Antonio Kast y presentada por el ministro de Defensa, Fernando Barros.
La estructura contempla el pase a retiro de dos vicealmirantes y cuatro contraalmirantes.
Los altos mandos que pasan a retiro
- Vicealmirante Raúl Zamorano Goñi (jefe del Estado Mayor General)
- Vicealmirante Mauricio Arenas Menares
- Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes
- Contraalmirante Juan Cristóbal Méndez Tapia
- Contraalmirante IM Daniel Opazo Riquelme
- Contraalmirante LT Sigfrido Ramírez Braun
¿Quiénes asumen?
El almirante Fernando Cabrera Salazar sigue como comandante en jefe de la Armada. En la jefatura del Estado Mayor General entra en reemplazo de Zamorano Goñi el vicealmirante César Delgado Boffil, quien se desempeñaba como director general de los Servicios de la Armada.
Por su parte, los contraalmirantes Alejandro Torres Horton y Óscar Manzano Sanguinetti ascienden a vicealmirante. Torres Horton queda como director general de los Servicios y Manzano Sanguinetti como director del Personal.
Ascienden a contraalmirante:
- Fernando Reyes Carrasco
- René Valenzuela Azócar
- César Aguirre Rivera
- Jorge Vidal Berrocal
- Óscar García Orellana
- Rafael Letelier Widow
⚓ALTO MANDO 2027⚓
La Armada de Chile informa que el Presidente José Antonio Kast aprobó la composición del Alto Mando Naval para el año 2027
Todo el detalle en https://t.co/T4R28oM0Bh
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— Armada de Chile (@Armada_Chile) October 14, 2026
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