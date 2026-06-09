Allanan sucursal de BancoEstado en medio de investigación por lavado de activos del Tren de Aragua

La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este martes un allanamiento en una sucursal de BancoEstado, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

La diligencia se llevó a cabo en dependencias ubicadas en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago, como parte de las indagatorias de la denominada Operación Tokio.

El procedimiento ocurre luego de que se revelara que una de las imputadas en la causa prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa.

Ejecutiva vinculada a BancoEstado

El antecedente fue dado a conocer durante la formalización de los imputados, luego de que la defensa de la mujer informara su vínculo laboral con BancoEstado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, Blanco habría realizado labores de extorsión a víctimas del Tren de Aragua y también habría participado en acciones destinadas a obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual.

La imputada se suma a otro funcionario bancario investigado en la causa, un exejecutivo de Banco Santander, quien también fue vinculado por el Ministerio Público con movimientos de dinero asociados a la organización criminal.