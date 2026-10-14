Alcalde Desbordes valora freno a ampliación de Santiago 1: “Hemos planteado que esto se construya afuera”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la decisión del gobierno de postergar la ampliación del recinto penitenciario Santiago 1, mientras transcurre la disputa judicial que interpuso la municipalidad.

En julio de 2024, el entonces presidente Gabriel Boric anunció una cárcel de máxima seguridad, proyectada como ampliación de Santiago Uno, en el sector de Rondizzoni. La Municipalidad de Santiago, primero con Irací Hassler y luego con Mario Desbordes, se opuso al proyecto y consiguió en tribunales que el 17° Juzgado Civil paralizara cualquier trámite.

El gobierno del presidente José Antonio Kast, que inicialmente lo respaldaba, optó ahora por licitar Santiago Uno solo con su operación sin las obras de ampliación, mientras no se resuelva el recurso que interpuso el municipio. Las obras contemplaban tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad, con una inversión estimada de US$285 millones.

“Hemos recibido la noticia vía medios de comunicación de que el Ministerio de Justicia está planificando solo la renovación de la concesión actual (…). Nos parece una buena noticia; entendemos que esto tiene que ver con las acciones judiciales que emprendimos en mi gestión y que espero tengan un resultado positivo”, sostuvo Desbordes.

La máxima autoridad de la comuna destacó la importancia de la construcción de un recinto penitenciario de estas características, siempre y cuando estén fuera de los radios urbanos y zonas pobladas por la ciudadanía.

“No es que nos opongamos a que se construyan más espacios para máxima peligrosidad o máxima seguridad, es que lo que estamos pidiendo es que no se le siga cargando la mano a los pobres vecinas y vecinos de esa zona que está completamente saturada”, recalcó el jefe comunal.

“Estamos defendiendo a vecinos que llevan décadas con promesas de compensaciones, con promesas de que iba a haber mitigación, y no hubo nada cuando se construyó Santiago 1, y por eso responsablemente hemos planteado que esto se construya afuera”, cerró.