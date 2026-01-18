Alcalde de Penco llama a Kast a visitar zona afectada por incendios: “Lo que viene es la reconstrucción”

En conversación con CNN Chile, Rodrigo Vera pidió reunirse con el Presidente electo y con Boric para coordinar las labores de reconstrucción.

Durante las últimas horas se decretó Estado de Catástrofe en las regiones del Ñuble y del Biobío, a raíz de los incendios que han afectado a varias comunas de la zona.

Una de las zonas más afectadas es Penco, donde se reportan al menos 14 fallecidos y cientos de casas destruidas por los siniestros.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, valoró la visita del Presidente Boric y además solicitó la presencia del Presidente electo, José Antonio Kast en el lugar.

Al respecto, Vera aseguró que “yo le pedí al Presidente que viniera, y le agradezco enormemente a nombre de los vecinos el gesto de solidaridad”.

“Por lo tanto, lo importante es que el Presidente viene y yo me quedo con eso tranquilo. Lo importante es que lo vamos a recibir”, añadió.

Además, señaló que “también hago el llamado, me gustaría entrevistarme con los dos presidentes. Para el que me va a tocar el día a día, los albergues y lo más duro; pero lo que viene a futuro es la reconstrucción”.

“Y ahí lo importante es la posta entre el Presidente Boric y el Presidente Kast para que los equipos desde ya empiecen a trabajar y el Presidente haga los proyectos de ley y las inversiones. Reconstruir una ciudad no se hace de un día para otro”, sentenció.