Alcalde de Concepción confirma que hay reportes de 10 personas desaparecidas por incendios forestales

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.01.2026 / 16:38

La autoridad también lamentó que "todavía no han desplegado FF.AA. en la zona", a pesar del estado de catástrofe decretado en la región.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, confirmó que se recibieron reportes de que hay 10 personas que están desaparecidas debido a los incendios forestales que afectan la región del Biobío.

En CNN Chile, la autoridad indicó que las condiciones meteorológicas son complejas para el combate a los incendios y, además, señaló que están complicados porque “todavía no han desplegado FF.AA. en la zona”.

En el sector de Palomares hay un foco activo, señaló, añadiendo que el fuego está “a un par de metros de las casas”.

Palomares se encuentra ingresando por el sector sur de Concepción y es el primer sector urbano, cercano a la zona de bosques.

