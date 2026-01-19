“Puede ser más del doble”: Alcalde de Concepción anticipa que cifra de muertos podría aumentar tras identificación en Lirquén

En CNN Chile Radio, Héctor Muñoz afirmó que la cifra oficial de fallecidos subirá “significativamente” en el sector más devastado por los incendios. También pidió mantener preparación ante una eventual evacuación de la cárcel El Manzano y sostuvo que Concepción, por ahora, no registra víctimas fatales.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, anticipó que la cifra de fallecidos por los incendios en la Región del Biobío subirá “significativamente” una vez que avance el proceso de verificación e identificación en Lirquén, uno de los sectores más golpeados por la emergencia.

En entrevista con CNN Chile Radio, Muñoz sostuvo que, con la información que maneja tras contactos con autoridades locales, el número podría incluso “ser más del doble” del reporte oficial que se conocía hasta ese momento. “La gran mayoría” de las víctimas, dijo, corresponde a Lirquén.

“Puede ser más del doble”: la proyección de Muñoz por Lirquén

El jefe comunal explicó que esa proyección se basa en antecedentes que conversa con el alcalde de Penco, mientras se completa la confirmación de víctimas en el área más devastada. Consultado por la posibilidad de que el siniestro llegue a cifras del orden de 40 fallecidos, respondió que “podría pasar”.

Muñoz agregó que, a nivel comunal, Concepción no registra fallecidos “hasta el momento”, aunque advirtió que el escenario mantiene variaciones. También expresó solidaridad con las comunas más afectadas y con las familias que perdieron a sus seres queridos.

Sobre la situación en la comuna, el alcalde señaló que existen sectores con riesgo asociado a la evolución del viento y a eventuales rebrotes. Mencionó preocupación por zonas como Palomares y áreas cercanas, con equipos municipales y Bomberos desplegados y un puesto de mando que sostiene respuesta inmediata ante cambios en el comportamiento del fuego.

Cárcel El Manzano: “Hay que estar preparados”

Respecto del centro penitenciario El Manzano, el alcalde indicó que Gendarmería tomó contacto con el municipio por un convenio de colaboración ante emergencias. Sostuvo que la probabilidad de evacuación disminuyó en comparación con la jornada previa, pero pidió mantener preparación frente a un eventual cambio de condiciones.

“Más que alertar, hay que estar preparado para una posible evacuación”, afirmó, y recalcó que la evaluación depende de factores como el viento y el comportamiento del incendio durante la tarde.

Muñoz también destacó un caso de evacuación preventiva en el sector El Pino, donde se quemaron cerca de 120 viviendas. Señaló que un simulacro previo y el traslado rápido de vecinos a una cancha ayudó a reducir el riesgo para las personas, especialmente por el horario en que avanzaron las llamas.