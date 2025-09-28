Van Klaveren dice que “sería muy lamentable” si próximo gobierno se opone a candidatura de Bachelet a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que "es muy difícil" que quien sea el próximo presidente o presidenta desista de la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, ya que esto se realiza como política de Estado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que sería “lamentable” si el próximo gobierno desiste de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

El canciller compartió cómo fueron las conversaciones previas al anuncio de una candidatura, asegurando que sí hubo diálogos de diverso tipo como por ejemplo con excancilleres donde hubo “un sondeo”.

“Hubo contactos previos con distintas personalidades”, aseguró a T13. “Por supuesto, aquí no se puede hacer un proceso altamente institucionalizado de consulta. Por las características que tiene una candidatura, implica cierto grado de reserva, un elemento de sorpresa del anuncio mismo…”.

En ese sentido, el ministro señaló que hubiera sido complejo avanzar en conversaciones con partidos políticos o con sus candidaturas presidenciales.

Con todo, admitió que hubo un “adelantamiento de los plazos” ya que los que tiene Naciones Unidas no son los mismos que los que lleva internamente nuestro país. Además, agregó Van Klaveren, entre más lejos esté del día de las elecciones más posibilidad hay de que no se politice la discusión.

Asimismo, descartó que este anuncio fuera “un gustito” del Presidente Gabriel Boric, como había expresado el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldado principalmente en que la candidatura de Bachelet venía “de muy atrás”.

¿Próximo gobierno continuará esta candidatura?

La principal crítica que recibió el Gobierno tras el anuncio tiene que ver con que recién hacia fines de 2026 inicia realmente la campaña como tal. Por lo tanto, no dependerá del Presidente Boric.

Ante la consulta sobre si un próximo gobierno contrario a la idea de postular a Bachelet define desistir en esta, el canciller aseguró que sería “muy lamentable” y

“Es una facultad del presidente o presidenta. Pero sería muy lamentable, sería muy lamentable y es muy difícil que eso suceda, básicamente porque esto se plantea como una candidatura de Estado”, comentó Van Klaveren.