Diputado Romero emplaza al Presidente Boric por la Ley de Incendios: “Si está interesado, pongale discusión inmediata”

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario emplazó al presidente Gabriel Boric a usar sus facultades presidenciales y dar urgencia a la discusión del proyecto legislativo en la Cámara del Senado.

En medio de los incendios forestales que afectan al país, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, arremetió contra el presidente Gabriel Boric, tras el llamado del mandatario a destrabar la tramitación de la Ley de Incendios Forestales en el Congreso Nacional y avanzar en su aprobación.

“Yo prefiero que el presidente en vez de hacer llamados, ponga discusión inmediata. O sea, esa es la manera en que el presidente se relaciona con el Congreso, no haciendo llamados ni tuiteando”, declaró.

Romero coincidió con el oficialismo en que se trata de un proyecto legislativo importante. Agregó que, si el Ejecutivo le otorga discusión inmediata a la iniciativa, los parlamentarios empezarán a tramitarla con “toda celeridad”.

Sin embargo, sostuvo que la falta de esta medida demuestra que “la voluntad del Gobierno no está en que esto se resuelva”.

Respecto a la discusión sobre la intencionalidad de los incendios, el diputado republicano descartó que las industrias forestales estén detrás de estos hechos. Calificando dichas versiones como mitos que circulan en la opinión pública.

“Lo que estamos viendo hoy en Chile es que hay solamente pirómanos que están, en este minuto, siendo perseguidos por la justicia por generar incendios forestales. No hay ni una sola empresa o forestal condenada por producir incendios”, afirmó.

El “bastante técnico” gabinete de Kast

El diputado calificó como un “gabinete bastante técnico” el equipo que acompañará al presidente electo a partir del 11 de marzo, que está conformado en su mayoría por independientes.

Romero respaldó la nómina de ministros propuesta por José Antonio Kast: “Incluye a todas las fuerzas políticas que en algún minuto estuvimos en contra de la refundación de este país y por lo tanto nosotros nos vamos a cuadrar con esta emergencia nacional”, argumentó.

Asimismo, el parlamentario señaló que lo más importante es que los próximos ministros trabajen con objetivos y entreguen resultados medibles para la población desde el primer día.

“No quiero ver a la ministra de Seguridad haciendo política, sino que la quiero ver trabajando ahí, desbaratando organizaciones, no contando muertos el fin de semana, diciendo que estamos mejor porque hay un muerto menos”, explicó.