Gobierno confirma mantención del toque de queda por incendios en Biobío: “En Lirquén se mantiene 24/7 hasta nuevo aviso”

En CNN Chile Radio, la ministra de Salud y enlace presidencial en la región sostuvo que la noche transcurrió sin incidentes durante el toque de queda y que la medida facilita el trabajo de emergencia y diligencias de Fiscalía. Además, detalló los focos que mantienen mayor preocupación, con Penco Lirquén como incendio de gran magnitud.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ministra de enlace en la Región del Biobío en el contexto del estado de catástrofe por los incendios forestales, confirmó en entrevista con CNN Chile Radio que el toque de queda se mantendrá en el sector de Lirquén “24/7 hasta nuevo aviso”, como parte de la estrategia de control territorial y seguridad definida por la Jefatura de la Defensa Nacional.

En conversación a las afueras del Senapred Biobío, tras una reunión de coordinación regional, Aguilera indicó que la noche resultó “tranquila” y que no se registraron incidentes durante el horario de restricción.

“Se logró con el toque de queda más los patrullajes en la zona donde no están con toque de queda una tranquilidad. No hubo incidentes respecto a las horas del toque de queda. También Carabineros informó lo mismo”, señaló.

El toque de queda “se mantiene 24/7” en Lirquén

Consultada por la situación en Lirquén, Aguilera explicó que desde las 19:00 horas del domingo rige un toque de queda total, en una evaluación vinculada a la operación de los equipos de emergencia y a diligencias investigativas. “Esa fue la evaluación del jefe de Defensa Nacional y tiene que ver justamente con permitir todas las diligencias que tiene que hacer también la Fiscalía respecto al tema de la búsqueda de víctimas y que esté tranquilo, porque esa es la zona más afectada”, sostuvo.

La ministra agregó que la medida busca evitar circulación en un punto crítico, luego de problemas de tránsito durante las primeras horas de la emergencia. “Se produjo en las primeras horas del incendio problemas el tránsito de los equipos de emergencia porque había mucha gente movilizándose”, dijo, junto con remarcar que el toque de queda “ayuda a tener este control territorial”.

Según precisó, el jefe de la Defensa Nacional mantiene la evaluación durante el día, pero “por ahora se sigue manteniendo 24/7” y no se levantará “hasta nuevo aviso”.

Aguilera afirmó que durante la madrugada se registró el periodo más extenso sin alertas SAE desde el inicio de la emergencia, lo que asoció a una mayor capacidad de control, aunque con el incendio aún en combate. “Desde las once y media de la noche ha sido el lapso más largo de horas en que no ha habido alerta SAE, lo que también refleja una capacidad de control del incendio”, indicó.

Asimismo, destacó condiciones meteorológicas más favorables en la zona costera. “Ustedes pueden percibir la temperatura. Hay más humedad. Eso nos ayuda en el control del incendio”, dijo, aunque advirtió que persisten condiciones complejas por la alerta de calor.

#CNNChileRadio | Mónica Rincón (@tv_monica) conversa con la Ministra de Salud y delegada presidencial en Concepción, Ximena Aguilera, quien entrega detalles sobre el avance de los incendios y la medida de toque de queda para control de la emergencia. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/Br9DsuhgxK — CNN Chile (@CNNChile) January 19, 2026

Los focos de mayor preocupación en Biobío

Sobre los incendios que concentran la principal preocupación, Aguilera mencionó el de Penco Lirquén como un siniestro de “gran magnitud”, con prioridad en controlar la cabeza del incendio hacia Tomé y un flanco que avanza hacia los valles. En ese trabajo, señaló coordinación con Corma y recursos asociados a empresas del rubro forestal, además de Conaf.

Consultada por la situación en Tomé, sostuvo que el incendio aún no está controlado, pero que existen recursos para evitar que ingrese a zonas más habitadas. “Eso no se ha producido, afortunadamente”, afirmó, y reiteró que la humedad ingresada durante la noche ayuda en esa contención.

La ministra también mencionó como punto de preocupación el incendio de Laja y, además, la zona del Palomar en Concepción. En ese marco, señaló que sectores que habían generado inquietud durante la jornada anterior, como el entorno de la cárcel, fueron reportados como controlados, aunque continúan bajo monitoreo.

Aguilera recalcó que, en estado de catástrofe, el control de seguridad recae en la Jefatura de la Defensa Nacional y en la autoridad regional, mientras que su rol como enlace presidencial apunta a facilitar coordinación con autoridades locales y apoyar la respuesta institucional en terreno.