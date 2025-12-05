Admisión 2026: Universidad de Chile anuncia la Semana de las y los Postulantes con actividades de orientación

La actividad entregará acompañamiento académico, tours por distintas facultades y información actualizada sobre las vías de ingreso disponibles para 2026, en la antesala del inicio oficial del proceso de postulaciones universitarias.

La Universidad de Chile se prepara para abrir sus puertas los días 5, 6 y 7 de enero de 2026, entre las 9:30 y las 17:30 horas, para recibir a miles de estudiantes y sus familias en una nueva edición de la Semana de las y los Postulantes, instancia que busca entregar orientación personalizada, acompañamiento académico y herramientas para una postulación informada al sistema universitario.

La actividad coincidirá con el inicio oficial del periodo de postulaciones del DEMRE, que comenzará tras la entrega de los puntajes de la PAES regular. Con esa información disponible, las y los postulantes podrán resolver dudas de última hora antes de definir sus opciones definitivas.

Por primera vez, el evento tendrá lugar en el nuevo edificio institucional de la Universidad de Chile, ubicado en Vicuña Mackenna 20, donde se habilitarán espacios diseñados especialmente para facilitar el acceso a información académica y asesoría personalizada.

Visitas guiadas y espacios de orientación

Durante las tres jornadas, la institución ofrecerá recorridos por distintas facultades, además de stands informativos de todas las carreras y licenciaturas que imparte la universidad.

También se dispondrá de un espacio exclusivo para la postulación en línea, junto con módulos de atención orientados a resolver consultas sobre admisiones especiales, becas y beneficios, financiamiento, vida universitaria, programas de acompañamiento estudiantil y oportunidades de movilidad nacional e internacional.

Requisitos, nuevas carreras y vías especiales de ingreso

La Universidad de Chile entregará información sobre los requisitos de postulación para 2026, las nuevas carreras que debutarán ese año y los sistemas alternativos de ingreso, entre ellos:

Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE)

Sistema de Ingreso Especial para Deportistas Destacados/as

Ingreso Prioritario de Equidad de Género

Vías dirigidas a estudiantes de Pueblos Indígenas

Programas enfocados en aumentar la participación de mujeres en disciplinas científicas

Fechas clave del proceso de admisión 2026

La Universidad de Chile recordó el calendario oficial del proceso: