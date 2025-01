Abogado de Daniel Andrade asegura que “no se robaron ningún peso” y que en Democracia Viva “no hubo caja negra”

El abogado defensor recalcó nuevamente que, en lo que respecta a su representado, las tareas convenidas con Democracia Viva sí fueron ejecutadas, gastando el dinero para lo cual había sido obtenido.

La arista Democracia Viva del Caso Convenios ha vuelto a la palestra con la intervención de la diputada Catalina Pérez, quien habló en detalle sobre su versión de los hechos en entrevista con CNN Chile, reconociendo sentir “vergüenza” por el contenido de los chats revelados entre ella y quien era su pareja en ese entonces, Daniel Andrade.

Ahora, fue el abogado de Andrade, José Ignacio Figueroa, quien se refirió al caso, cómo lo ha abordado Fiscalía y sus críticas sobre, a su juicio, el particular enfoque que hay sobre su defendido.

En conversación con La Segunda, el abogado aseguró que “en Democracia Viva no habo una caja negra” y que todo el dinero obtenido mediante los convenios fue gastado.

“Aquí los informes periciales dicen que todas las platas fueron gastadas en las cosas que se dice que se gastaron”, afirmó. “En Democracia Viva no hubo una caja negra. Una cosa distinta será interpretar si hubo sueldos mayores o menores, si los elementos materiales de la construcción que se compraron fueron los adecuados o no, pero eso es otro tema. Aquí no se robaron ningún peso”.

Por otro lado, Figueroa también aprovechó de matizar en cuanto a la cercanía que tendrían Carlos Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez en lo relacionado al caso.

“Primer tiene que constituirse la relación de si Catalina Pérez intervino o no. Porque si el vínculo es ella, es necesario meterla a ella de alguna manera. Y eso es lo que está intentando el fiscal hoy”, comentó.

En ese sentido, si fue ella el vínculo para el concretar los convenios, añade el abogado, siendo pareja de Andrade y exjefa de Contreras, “facilitó los medios para que se cometieran delitos”.

“Hay fotos juntos, pero son eventos sociales políticos. Ellos no se visitaban en la casa, no vivían en la misma casa, no tienen parentesco. En algún momento eran dirigentes de los mismos partidos”, señaló al ser consultado sobre las imágenes difundidas en que se ve a los tres.