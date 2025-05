“Avanzamos gracias a los que nos precedieron”: Boric destaca avances laborales y reconoce legado de gobiernos anteriores

El mandatario subrayó que las reformas laborales impulsadas por su Gobierno se construyen con diálogo y reconociendo el legado de administraciones pasadas.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, el presidente Gabriel Boric entregó este miércoles un discurso marcado por un fuerte contenido político e histórico, en el que enfatizó que los avances en materia de derechos laborales en Chile han sido posibles gracias al trabajo de diversas administraciones, sin importar su orientación política.

El mandatario remarcó que las reformas impulsadas por su Gobierno no responden a una agenda apresurada ni impuesta de forma unilateral, sino que se han construido mediante el diálogo y reconociendo el camino recorrido por otros gobiernos.

“Esto no es una agenda a matacaballo del gobierno que viene… Además, no tenemos mayoría parlamentaria. No podríamos hacerlo sino dialogando. Y lo hacemos conscientes de que esto parte gracias a que hubo otros que avanzaron antes que nosotros“, señaló, destacando el aporte de las gestiones anteriores.

En ese contexto, Boric valoró hitos históricos en materia laboral y social impulsados en distintos gobiernos.

“Pienso en la primera reducción de la jornada laboral del presidente Lagos. Pienso en la reforma laboral del presidente Aylwin. Pienso en la PGU del presidente Piñera. Pienso en todo lo que avanzó en materia de derechos sociales la presidenta Bachelet. Entonces, insisto, no estamos partiendo de cero y esto es con mucho diálogo”, afirmó.

El presidente también abordó las consecuencias del estallido social de 2019, advirtiendo que la fractura social que originó ese proceso aún se mantiene y debe ser enfrentada mediante políticas que fomenten una mayor cohesión.

“Podemos construir un país más justo y un país más cohesionado socialmente. Un país más cohesionado socialmente es un país con muchas más posibilidades de crecer. Lo que vivimos el 2019 habla de una fractura que, en cierto sentido, permanece en nuestra sociedad. No podemos olvidar eso”, señaló.

Finalmente, el mandatario defendió el sentido de la agenda social del Ejecutivo, destacando que su propósito va más allá de cumplir metas gubernamentales.

“Y por eso tiene sentido una agenda de estas características. No solamente para poner un check en el gobierno, para decir esto es un logro y celebrarlo, sino porque avanzamos en cohesión social que permite una sociedad que se desarrolle de manera más justa. Y nos queda mucho por avanzar”, concluyó.