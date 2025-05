Jannik Sinner confiesa que pensó en abandonar el tenis tras la sanción por dopaje

El número 1 del mundo se mantuvo fuera de las competencias por tres meses tras una sanción por doping en 2024.

Fue a mediados de febrero de este año que se dio a conocer la sanción contra Jannik Sinner tras haber dado positivo a doping.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) llegó a acuerdo con el italiano número 1 del Ranking ATP para recibir una sanción de tres meses de suspensión luego de dar positivo a la sustancia clostebol tras el Indian Wells Open en 2024.

Y recientemente, el tres veces campeón de Grand Slam reveló que pensó en abandonar el tenis tras la situación y comentó que en el Abierto de Australia ya no se sentía cómodo.

En entrevista con la radio italiana RAI, fue consultado si pensó en renunciar al deporte, a lo que respondió: “Sí”.

“Empezamos muy bien también este año. Luego pasó lo que pasó. Al principio, la situación en la que me encontraba fue un poco extraña, y también fuera del campo sucedieron cosas que no me esperaba”, expresó.

Además, manifestó que le costó aceptar los tres meses de sanción, ya que “sabía que no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué tengo que pagar este precio? Pero luego lo hablamos con mi abogado y sobre lo que podría haber pasado en el peor de los casos, así que decidimos aceptarlo”.

Frente a críticas recibidas, el italiano expresó “ni siquiera quiero responder, cada uno es libre de decir lo que quiera, cada uno puede juzgar, pero no importa. Para mí es importante saber cómo sucedió eso, pero sobre todo también lo que pasé, y fue muy difícil”.

Ahora, el italiano podrá volver a las competencias pasado el tiempo de suspensión. A partir de la próxima semana estará autorizado para su retorno y competiría en el Masters 1000 de Roma.