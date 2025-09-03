Venta de autos cayó tras cinco meses: Expertos abordan las razones que estarían detrás

Si bien agosto suele ser un buen mes para el sector automotriz, con liquidaciones ante el cambio recambio de vehículos, este año no fue el caso. Expertos analizaron lo ocurrido y esto es lo que comentaron.

Agosto marca el inicio de lo que ha sido denominado como primavera comercial automotriz, donde las automotoras liquidan los modelos vigentes y que suele significar un aumento en las ventas.

Sin embargo este año esto no ocurrió. Al contrario, este mes significó el primer retroceso en cinco meses, con una caída de 3,1% al compararlo con 2024.

Para Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), esto se explica pues mucho comprador estaría esperando este mes de septiembre para poder acceder a un vehículo de 2026.

El gerente de Marketing y Ventas de Movicenter, Rubén Méndez, señaló que si bien tradicionalmente este es un buen mes para el sector automotriz, este año agosto no tuvo el mismo dinamismo que años anteriores.

El giro de este año en particular tendría también relación con el estado actual de la economía chilena. En ese sentido, Alberto Escobar, director de Automóvil Club de Chile, comentó que la gente suele comprar vehículos con una buena expectativa económica en el futuro próximo, por lo que factores como la cesantía o el alza del costo de la vida no serían ajenos en este mercado.

En todo lo que va de 2025 se han vendido más de 200 mil vehículos nuevos, que de todas formas representa a un crecimiento de 2,1%.