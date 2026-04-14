Litio vuelve a escena: SQM sube con fuerza impulsada por menor oferta y mayor demanda

Los papeles de la minera no metálica subieron cerca de 8% y lideraron las transacciones en la Bolsa de Santiago, impulsados por mejores perspectivas para el mercado del litio.

Las acciones de SQM registraron una fuerte alza este martes en la Bolsa de Comercio de Santiago, en medio de un cambio en las expectativas globales sobre el mercado del litio.

Según consignó el medio especializado La Segunda, los papeles SQM-B —los más transados de la compañía— subieron cerca de un 7,8% durante la jornada, liderando las operaciones del mercado con montos cercanos a los US$43 millones hacia el mediodía.

El impulso responde a un repunte sostenido en los precios del litio, que tras tocar mínimos entre fines de 2025 y comienzos de 2026, han mostrado una recuperación relevante en los últimos meses. En marzo, la tonelada se ubicó en torno a los US$20.000, mientras que recientes referencias en China la sitúan sobre los US$21.500.

De acuerdo a analistas, este giro se explica por factores estructurales como una menor oferta global —tras paralizaciones de faenas y restricciones a exportaciones— y una mayor demanda, impulsada por el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

“Hay un tema estructural en el mercado del litio, en relación a una menor oferta y mayor demanda”, señaló a La Segunda el analista de Vector Capital, Jorge Tolosa.

A este escenario se suma el impacto del contexto internacional. La incertidumbre en torno al suministro energético, marcada por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz, ha reforzado el atractivo del litio como alternativa a los combustibles fósiles.

En ese contexto, otras compañías del sector también han mostrado un desempeño positivo en bolsa. En lo que va del año, SQM acumula un alza cercana al 24%, mientras que la estadounidense Albemarle avanza en torno al 35%.