Presidente de Cencosud fija hoja de ruta: “El desafío es evolucionar con resiliencia en un entorno competitivo”

En su carta a los accionistas, Julio Moura destacó el foco en crecimiento sostenible, transformación organizacional y adaptación a un escenario marcado por volatilidad y cambios en el retail.

El presidente de Cencosud, Julio Moura, delineó los principales desafíos del grupo en su carta anual a los accionistas, donde enfatizó la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Según consignó Diario Financiero, el ejecutivo sostuvo que “el desafío es continuar evolucionando, con solidez y resiliencia, en un entorno altamente competitivo”, en un contexto marcado por transformaciones en el retail, volatilidad económica y aceleración tecnológica.

En el documento, Moura destacó que durante 2025 la compañía mantuvo el foco en fortalecer la resiliencia del negocio, junto con impulsar una estrategia orientada al crecimiento con rentabilidad y a la generación de valor sostenible en el tiempo.

Además, apuntó que el directorio acompañó un proceso de transformación organizacional y cultural, con el objetivo de construir una empresa más ágil e innovadora, capaz de responder a los desafíos futuros.

La carta también dedicó un espacio al legado del fundador Horst Paulmann, destacando su influencia en la cultura corporativa y en una visión de largo plazo centrada en el cliente.

En paralelo, el presidente de Cenco Malls, Manfred Paulmann, relevó la consolidación de activos de estándar internacional y el fortalecimiento del liderazgo regional de la compañía.

“La compañía continúa consolidando activos de estándar internacional y fortaleciendo su liderazgo regional”, afirmó, destacando además el avance en proyectos de usos mixtos y transformación digital.