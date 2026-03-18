PIB de 2025 se mantiene dentro de las expectativas: Chile creció un 2,5% durante el año pasado

Respecto al aumento en el PIB, el Banco Central destacó que "este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo".

Este miércoles se dio a conocer el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, el que arrojó una variación del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile de 2,5% durante 2025.

El propio Banco Central destacó que “durante el año 2025, la actividad económica anotó un crecimiento de 2,5% respecto al año anterior. Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo“.

“Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron, con un efecto neto negativo en la actividad económica”, se añadió.

En esa misma línea, indicaron que “acorde a cifras con ajuste estacional, el crecimiento trimestral del producto interno bruto en el último cuarto se explicó por una aceleración de las exportaciones“.

“En contraste, la demanda interna cayó respecto del trimestre anterior, incidida por la variación de existencias”, añadieron desde la entidad.