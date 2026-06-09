Aclara y Grupo CAP obtienen aprobación ambiental para proyecto de tierras raras en Penco

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras.

La iniciativa, impulsada por Aclara y Grupo CAP se desarrollará en las comunas de Penco y Concepción.

El hito marca el inicio del primer proyecto de tierras raras de Chile y abre una nueva cadena de valor industrial en la región, vinculada a minerales críticos para tecnologías de electromovilidad, energías renovables y transición energética global.

La aprobación culmina un proceso que comenzó con una etapa de Participación Ciudadana Temprana y continuó en junio de 2024 con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental al SEIA.

Durante su tramitación se solicitó la evaluación a 30 organismos públicos, de los cuales 22 formularon cerca de 2.100 observaciones técnicas y ciudadanas, canalizadas a través de tres ICSARAs. El proceso incluyó además una Consulta a Pueblos Indígenas.

US$ 130 millones de inversión y 2.200 empleos con 40% de mano de obra local

El proyecto contempla una inversión aproximada de US$ 130 millones y estima generar alrededor de 2.200 empleos directos e indirectos, con un compromiso del 40% de contratación de mano de obra local.

Uno de sus atributos diferenciadores es la tecnología patentada Cosecha Circular de Minerales, desarrollada por Aclara para recuperar tierras raras a partir de arcillas mediante un proceso que no utiliza explosivos, chancado ni molienda, no genera relaves y opera con agua 100% reciclada.

Aclara y CAP celebran la aprobación como hito para la transición energética

Enrique Donoso, gerente general de Aclara Resources Chile, valoró la aprobación: “La aprobación de la COEVA representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio”.

Donoso agregó que el proyecto abre la oportunidad de “impulsar una nueva actividad productiva vinculada a la transición energética, generando valor local, empleo y nuevas oportunidades para las personas”.

Nicolás Burr, gerente general de Grupo CAP, destacó la solidez del proceso y la visión estratégica detrás de la iniciativa: “La aprobación ambiental obtenida constituye un hito muy relevante para esta iniciativa y refleja la solidez técnica, ambiental y social del trabajo realizado durante todo el proceso de evaluación”.

Asimismo, Burr enfatizó: “El país tiene una oportunidad única para convertirse en un actor relevante en este sector, y que el Biobío cuenta con las condiciones para jugar un rol clave en ese proceso”.