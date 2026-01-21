Nueva baja en bencinas: Gasolinas caen $24,3 y diésel $18,1 por litro desde este jueves

Por su parte, el GLP de uso vehicular se mantendrá sin variaciones durante las próximas tres semanas.

Los conductores recibirán un alivio en sus bolsillos con los últimos cambios anunciados por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

A partir de este jueves 22 de enero, las gasolinas de 93 y 97 octanos disminuirán $24,3 por litro, mientras que el diésel registrará una baja de 18,1 pesos por litro.

Estos ajustes siguen a las bajas que ya habían entrado en vigencia el pasado 1 de enero, consolidando un patrón de reducción en los precios que busca aliviar los costos de movilidad para los usuarios.

Resumen de cambios desde el 22 de enero de 2026: