Mercados al alza: IPSA llega a nuevos récords y rompe la barrera de los 11.500 puntos

Por Constanza Zambrano

23.01.2026 / 16:30

La Bolsa de Comercio de Santiago alcanzó otro máximo inédito este viernes cuando IPSA logró cerrar con 11.543 puntos.

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) no ha dejado de subir desde el jueves y, durante la mañana de este viernes, rompió otro récord al alcanzar los 11.543 puntos. Esto significa que la rentabilidad del índice ya llegó al 10,15% en lo que va del año.

El IPSA agrupa las 30 acciones de compañías nacionales con mayor presencia en la Bolsa de Comercio de Santiago, por lo que es el indicador de rentabilidad del mercado chileno más utilizado.

Los resultados de este viernes sorprendieron a los analistas, ya que se proyectaba que el IPSA cerraría 2026 cerca de los 12.000 puntos, meta que no se ve tan lejana considerando el nivel actual de 11.543 puntos.

Hasta ahora, el alza ha sido impulsada principalmente por las acciones de Banco Santander (0,36 %) y SQM (1,79 %).

En el caso de SQM, el desempeño es una buena noticia para los economistas, ya que la compañía alcanzó un nuevo máximo desde 2023. Según los analistas, este comportamiento se explicaría por la reestructuración accionaria que atraviesa SQM.

