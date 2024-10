La crítica de Carlos Cardoen a la colusión de los casinos: “Lamento lo que sucede, perjudica”

La semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación por colusión a los casinos Enjoy, Marina del Sol y Dreams, y cinco altos directivos de dichas empresas. Las multas que se podrían aplicar bordean los US$ 151 millones.

Carlos Cardoen, empresario de la Región de O’Higgins y dueño del casino de Colchagua, se refirió a los últimos hechos que afectan a la industria de juegos.

Recordemos que la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación por colusión a los casinos Enjoy, Marina del Sol y Dreams, y cinco altos directivos de dichas empresas. Las multas que se podrían aplicar bordean los US$ 151 millones.

“Nosotros somos observadores respecto a esto. No tenemos ninguna relación con Enjoy desde hace mucho tiempo, porque después de ser invitados a ser socios con el 40%, debido a las vicisitudes económicas que enfrentó Enjoy, se nos ofreció la venta del 40% del casino de Colchagua. Ejercimos esa propuesta y compramos el 40%. Hoy no tenemos ninguna relación ni con Enjoy ni con sus socios”, afirmó el empresario de la sexta región a diario La Tercera.

Cardoen agregó que “siento respeto por nuestra competencia, pero nosotros nunca hemos estado involucrados en torno a ninguna de las situaciones que se le imputan a los demás casinos. Además, no se nos ha informado de ningún incumplimiento”.

“Lamento lo que está sucediendo, porque en el rubro hemos intentado mantenerlo como un sector de ordenamiento y limpieza y estar involucrado en esto, perjudica”, complementó.

Cardoen cerró con que “es bien importante en esta vida tener claro de no meterse en lo que no me corresponde. Siento mucho respeto por la industria y por los demás casinos. No sé si esta situación está cerrada, porque muchas veces en este país se condena a la gente cuando es imputada, pero no cuando se han demostrado sus delitos”.