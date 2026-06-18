Empresa de equipamiento de cocina aterriza en Concón con inversión de $100 millones y anuncia desembarcos en Antofagasta, La Serena y Osorno

Kitchen Center inauguró su primera tienda en Concón, dentro del Mall Paseo Dunas (Av. Gastón Hamel Nieto), y alcanza las 25 sucursales a nivel nacional. La apertura demandó una inversión aproximada de 100 millones de pesos y se enmarca en un plan de expansión 2026 que contempla otros tres locales en Antofagasta, La Serena-Coquimbo y Osorno, según confirmó el gerente general, Alejandro Palacios.

Showroom boutique y apuesta por regiones

El nuevo punto de venta ocupa el segundo piso del centro comercial, frente al ascensor principal, con una superficie de 70 metros cuadrados —50 de showroom y 20 de bodega—, bajo un concepto boutique. “Buscamos optimizar la experiencia de compra en un entorno de alto tráfico y exclusividad”, explicó Palacios. La oferta incluye el horno empotrado Deluxe Prestige Chef de 125 litros, encimeras, campanas, lavaplatos, griferías y una línea de pequeños electrodomésticos.

El ejecutivo precisó que la llegada a Concón robustece la red local junto a los puntos de Viña del Mar —Mall Marina Arauco y Viña Outlet Park—. “Cerramos un triángulo estratégico para estar cada vez más cerca de las necesidades del público de la zona costera”, detalló. Las próximas aperturas están fijadas para agosto en Antofagasta y La Serena-Coquimbo, y entre septiembre y octubre en Osorno. Palacios explicó que el interés en regiones con dinamismo inmobiliario, residencial y turístico quedó reflejado en los datos del e-commerce, lo que motivó la inversión en un nuevo concepto de diseño interior que combina calidez hogareña con sofisticación.

Kitchen Center opera actualmente en 13 comunas chilenas, con presencia en la Región Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. La marca suma más de dos décadas en el mercado y forma parte del holding del empresario Félix de Vicente.