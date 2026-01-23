CPC analiza la meta del impuesto corporativo al 23%: “Anticipar una rebaja puede generar optimismo y acelerar la inversión”

En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta de la CPC defendió la reducción gradual del impuesto de primera categoría y sostuvo que la medida favorece a toda la cadena de valor, incluidas pymes y proveedores. Además, afirmó que Chile podría aspirar a crecer al 4% con un paquete de decisiones pro inversión, permisos y competitividad.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respaldó la propuesta de reducir de forma gradual el impuesto corporativo hasta llegar al 23% y afirmó que “anticipar una rebaja” puede mejorar las expectativas y acelerar decisiones de inversión y emprendimiento.

¿Qué dijo la presidenta de la CPC?

En conversación con CNN Chile Radio, Jiménez abordó la agenda económica que espera del próximo gobierno y sostuvo que señales tempranas de competitividad tributaria y facilitación regulatoria resultan claves para “generar confianza” y destrabar proyectos que hoy enfrentan tramitaciones extensas.

Sobre el diseño gradual de la rebaja, la dirigente gremial afirmó: “La gradualidad que se ha propuesto, que es un punto por año, permitiría terminar esta administración con una tasa del 23%, que es precisamente lo que nosotros venimos proponiendo”. En esa línea, remarcó que los proyectos se evalúan con horizontes largos y que los agentes económicos incorporan estos cambios en sus cálculos, aunque el ajuste se materialice año a año.

#CNNChileRadio | Susana Jiménez, presidenta de la CPC: "Algo hemos escuchado de las intervenciones del futuro Ministro de Hacienda en materia de promover una mayor competitividad tributaria, en un país que se ha convertido en el más engorroso para invertir".

Jiménez defendió que la discusión no debe presentarse como un beneficio exclusivo para grandes compañías. “Esto es una baja de impuestos para todas las empresas”, sostuvo, y añadió que incluso en el caso de firmas de mayor tamaño existe un efecto de arrastre por su red de proveedores y prestadores de servicios. A su juicio, una economía con mayor actividad eleva la recaudación y abre espacio para mejores servicios públicos.

En el plano fiscal, la presidenta de la CPC planteó que la administración entrante propuso compensar eventuales menores ingresos con rebajas de gasto, junto con un impulso a la inversión. También advirtió sobre un “sentido de urgencia” por el desempeño reciente: aludió a dos años previos con caída en la inversión, debilidad del mercado laboral y una situación que describió como extendida en informalidad y desempleo.

#CNNChileRadio | Susana Jiménez, presidenta de la CPC: "Una baja de impuestos genera un aumento en el PIB de país y eso es mayor calidad de vida de las personas, pero además es más recaudación fiscal, y con eso puedes dar más y mejores prestaciones".

En paralelo, Jiménez insistió en medidas administrativas de corto plazo para acelerar la inversión, con foco en permisos y gestión. Mencionó proyectos que permanecen entrampados en instancias como reclamaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental o el Comité de Ministros, y valoró cambios asociados a autorizaciones sectoriales para ampliar la cobertura de simplificación de permisos.

Respecto a la proyección macro, sostuvo que Chile podría ubicarse más cerca del 3% que del 2% en el corto plazo si se adoptan decisiones pro inversión. Además, afirmó que un crecimiento del 4% resulta alcanzable con un buen diseño de políticas públicas, profundización de vínculos internacionales y aprovechamiento del potencial exportador del país, especialmente en áreas vinculadas a la transición energética.

Finalmente, consultada por el escenario externo, Jiménez expresó preocupación por la volatilidad y amenazas arancelarias en grandes economías, aunque subrayó que Chile debe tender puentes y reforzar su perfil de socio confiable, con un rol activo del sector privado para sostener mercados y abrir oportunidades en regiones como India, Medio Oriente y el norte de África.