Informe CMF: Endeudamiento en Chile disminuye 16,9% y la carga financiera se ubica en 11,9%

La Comisión para el Mercado Financiero entregó los hallazgos del Informe de Endeudamiento 2025, el cual presenta una radiografía del comportamiento financiero de hombres y mujeres en Chile.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer los resultados del Informe de Endeudamiento 2025, que recopila datos reportados periódicamente por las instituciones supervisadas respecto de personas naturales con obligaciones de consumo y vivienda.

El análisis de la CMF observa principalmente a los deudores bancarios e incorpora los compromisos de las personas con entidades no bancarias, considerando emisores de tarjetas no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito y mutuarias fiscalizadas por el organismo.

En concreto, el endeudamiento tiene una cobertura estimada equivalente al 84% de las obligaciones de los hogares en Chile. El informe contabiliza 6,1 millones de deudores de 47 instituciones financieras, con un monto total de deuda en créditos de consumo e hipotecarios que alcanza los $121 billones.

A junio de 2025, el nivel de deuda representativa de los deudores, definido por la mediana de la distribución, fue de $1.680.453. En tanto, los indicadores de carga financiera y apalancamiento se ubicaron en 11,9% y 1,9 veces el ingreso mensual, respectivamente.

(1) Muestra la deuda de ambos periodos en pesos de junio de 2025.

(2) Considera a quienes destinan más del 50% del ingreso mensual al pago de deuda.

La reducción de las tasas de interés, tanto en productos de consumo como, en menor medida, en vivienda, ha conducido a una disminución progresiva de la carga financiera. También se suma el aumento de las remuneraciones reales, impulsado por una menor inflación y el alza del salario mínimo.

Asimismo, parte de la disminución de la carga financiera estaría asociada a cambios en la composición de los deudores.

A junio de 2025, el porcentaje de deudores con una alta carga financiera o sobreendeudamiento, es decir, personas que destinan más del 50% de su ingreso mensual al pago de deuda, retrocedió de 16,5% a 14,1%.

En el mismo periodo, existían 369 mil deudores bancarios con deuda impaga de uno o más días, cifra inferior a los 411 mil registrados en junio de 2024. Esto equivale al 6,1% del total de deudores, frente al 7,1% del año anterior. El monto de la deuda impaga de uno o más días alcanzó una mediana de $322.000, lo que representa una disminución real anual de 7,3%.

Composición de la deuda

La deuda asociada a créditos de consumo representó el 24,7% del total, con un monto mediano de $1.159.275.

En tanto, los créditos hipotecarios concentraron el 75,3% de la deuda total, con una mediana de $51.757.425. En particular, la deuda mediana vinculada a créditos de consumo disminuyó un 10,4% respecto de junio de 2024, mientras que la asociada a financiamientos habitacionales aumentó un 6,3%.

Por otra parte, las mujeres presentan indicadores de deuda, carga financiera y apalancamiento inferiores a los de los hombres.

El monto de la deuda de las mujeres, que alcanza los $1,5 millones, es prácticamente la mitad del registrado por los hombres, que llega a $2,8 millones. La diferencia en la carga financiera también es significativa, con valores de 11,7% en mujeres y 14,8% en hombres.

En cuanto al apalancamiento, los hombres registraron un nivel mayor, con 2,6 veces el ingreso mensual, frente a 1,8 veces en el caso de las mujeres.

A nivel regional, se observa una diversidad en los indicadores de endeudamiento. Mientras el norte del país y el extremo sur concentran las cargas financieras más altas, con rangos entre 15% y 16%, el centro sur y la Región Metropolitana exhiben niveles intermedios o más bajos, aunque con diferencias en la composición crediticia.

Metodología

La metodología del informe considera la evaluación de tres dimensiones del endeudamiento. Estas corresponden al nivel de deuda, entendido como la suma de los préstamos otorgados a una persona natural; la carga financiera, que mide el porcentaje del ingreso mensual destinado al pago de obligaciones financieras; y el apalancamiento, que refleja la cantidad de ingresos mensuales que un deudor debería destinar para saldar completamente sus obligaciones.

Como indicador representativo de los resultados, la CMF utiliza la mediana de la distribución de cada una de estas variables.