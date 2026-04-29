INE: Tasa de desocupación de mujeres alcanza el 10% y un 28% tiene un trabajo informal

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados correspondientes al mercado laboral del trimestre enero-marzo de este año, en el que destacó la creciente alza de desocupación de mujeres.

En concreto, el INE cifró en un 10% la tasa de desocupación de mujeres, lo que representa una subida de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, cifraron en 53,4% la tasa de participación de las mujeres, en 48,1% la tasa de ocupación y en 27,9% la tasa de ocupación informal.

En esa línea, destacaron un ascenso de 1,8% en la fuerza de trabajo femenina y un crecimiento de 1,2% de las mujeres ocupadas, siendo las únicas que incidieron en el alza del total nacional tras el retroceso de los hombres en 0,1%.

Además, los números muestran una expansión del 7,4% de las mujeres desocupadas, incididas por las cesantes (7,3%) y quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

Por otra parte, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial de mujeres fue de 20,8%, con una diferencia de 6,2 puntos porcentuales de los hombres (14,6%). A eso, se le suma que promediaron 32,2 horas trabajadas, frente a las 38,4 horas de los hombres.

La tasa de desocupación nacional fue 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026

De acuerdo con el INE, la tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,9% en el primer trimestre del año. A eso, se suma que en 12 meses la cifra registró un incremento de 0,2 puntos porcentuales debido al alza en la fuerza de trabajo en 0,7%, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas con 0,5%.

Respecto a las personas desocupadas, tuvieron un aumento de 3,3%, influidas por los cesantes (2,0%) y quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).