Hacienda abandona meta de crecimiento del 4%: Quiroz proyecta 3% en 2027-2028 y 3,5% en 2030

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado el decreto de política fiscal 2026-2030 presentado el día anterior, y reveló los supuestos macroeconómicos que subyacen a la nueva trayectoria fiscal.

El titular de las finanzas públicas proyectó un crecimiento del PIB de 3% en 2027 y 2028, y de 3,5% en 2030, alejándose de la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast de llevar el crecimiento al 4% al término del período de gobierno.

“Nuestra aspiración ha sido siempre llegar al 4%, pero de nuevo estamos siendo prudentes con las proyecciones en esta materia”, reconoció Quiroz.

Con ese escenario, el crecimiento promedio del PIB entre 2027 y 2030 se ubicaría en torno a 3,2%.

Cobre, deuda e inflación: los supuestos detrás de la trayectoria fiscal

El ministro también precisó que el precio del cobre supuesto detrás de estas proyecciones es de US$ 5,5 la libra para el período 2026-2030, aunque anticipó que la próxima actualización del precio de largo plazo podría fijarlo en US$ 5,3 la libra.

La exposición se enmarca en un doble sinceramiento del Gobierno en materia económica, Hacienda había presentado el decreto fiscal que fijó una nueva trayectoria de balance estructural con un déficit de 2,6% del PIB en 2026, 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030, abandonando la meta de equilibrio fiscal al término del período.

La nueva ancla será mantener la deuda pública en torno al 45% del PIB. Para el cálculo de la evolución de la deuda, Quiroz especificó que se considera una inflación de 3,6% en 2026 y de 3% desde 2028 en adelante.

Crecimiento como pilar: cuatro ejes de la estrategia fiscal

En su presentación, Quiroz insistió en que el crecimiento económico es el pilar central de la estrategia fiscal. “Sin crecimiento, no hay sostenibilidad fiscal”, afirmó.

En esa línea, el encargado de la billetera fiscal señaló que la estrategia del Gobierno apunta a cuatro pilares, la recuperación del crecimiento económico, la racionalización del gasto público, la modernización de la gestión patrimonial del Estado en empresas públicas y la gestión integral de activos y pasivos del Fisco.

También anunció una gestión más activa de los activos fiscales, con el objetivo de hacer un “cambio de portafolio” para liberar recursos y contener el crecimiento de la deuda, apuntando especialmente a terrenos fiscales en el norte del país.

La sesión también abordó las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto misceláneo de reactivación. Quiroz intentó acotar el alcance del informe, señalando que el organismo no aportó datos nuevos ni estimaciones propias, sino que comentó las cifras elaboradas por Hacienda y la Dipres.

Nuevas proyecciones superan al Informe de Finanzas Públicas de mayo

El nuevo cuadro de crecimiento supera al proyectado por el propio Informe de Finanzas Públicas publicado a fines de mayo, que estimaba una expansión de 2,2% para 2027 y 2028, y de 2,3% para 2030.

La diferencia, según explicó el Ejecutivo, es que esas cifras no incorporaban el efecto del proyecto de Reconstrucción Nacional ni el nuevo decreto de política fiscal.

Quiroz fue enfático en que sin el proyecto de reactivación, el escenario económico derivaría en una “situación insostenible”.