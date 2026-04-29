Fin a las contribuciones de adultos mayores: Estudio señala que comunas más beneficiadas serán Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea

En el marco del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, una de las propuestas apunta a la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.

En este contexto, un estudio desarrollado por Inciti, plataforma de análisis de la firma GPS Property, apunta que actualmente existen 1.179.704 propiedades que pagan este gravamen territorial.

Según el informe, citado por Diario Financiero, de ese universo, 271.212 residencias quedarían exentas bajo los nuevos parámetros, lo que se traduce en un 23% del total.

Llevado al plano financiero, el Estado recauda anualmente $924 mil millones (US$ 1.039 millones) por este concepto; con la iniciativa, el Fisco dejaría de percibir unos $241 mil millones (US$ 271 millones), cifra que equivale al 26% de esos ingresos.

Las Condes y Vitacura lideran las comunas más beneficiadas

El mayor impacto geográfico de la medida se evidenciará en la Región Metropolitana, donde se contabilizan unas 155 mil viviendas principales que, en conjunto, desembolsan anualmente $164 mil millones.

Más atrás figura la Región de Valparaíso, donde 36 mil hogares entrarían en la exención, dejando de pagar cerca de $28 mil millones. A estas les siguen las regiones del Biobío y La Araucanía, con un costo superior a los $6 mil millones cada una, beneficiando a 11 mil y 8 mil propiedades, respectivamente.

Al analizar la capital por comunas, el sector oriente concentra los mayores volúmenes de beneficiarios. Las Condes encabeza el registro con 26 mil viviendas de adultos mayores que hoy destinan cerca de $43 mil millones anuales al impuesto.

El listado continúa con Vitacura ($25 mil millones en 9 mil propiedades) y Lo Barnechea ($22 mil millones correspondientes a 5 mil residencias).

En cuarto lugar aparece Providencia, con 11 mil inmuebles y exenciones por $11 mil millones. En otros sectores de la región, como La Reina, Ñuñoa, La Florida y Santiago, los montos no recaudados fluctuarían entre los $3 mil millones y $8 mil millones al año.