¿Dólar a $1.000? Divisa sigue avanzando y se acerca a los $990 tras datos inflacionarios en Estados Unidos

Una nueva sesión alcista tuvo el dólar este miércoles, jornada en la que llegó a superar los $990, aunque luego moderó el avance hacia la tarde.

En concreto, la divisa estadounidense finalizó la sesión en $986, tras escalar $3,4. El movimiento estuvo impulsado principalmente por las cifras inflacionarias de Estados Unidos, donde el IPC registró un alza de 0,6% en septiembre.

En esa línea, la inflación anual de EE.UU. llegó a 3,7% y aumentó las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su próxima reunión, lo que a su vez llevó a los bonos del Tesoro a 10 años a dispararse hasta 5,33%.

Mercado eleva apuestas por nuevas alzas de la Fed

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el movimiento confirma que el foco del mercado está puesto en la Fed, que volvió a ser el principal motor del dólar global y dejó en segundo plano los factores que apoyaban al peso chileno.

Respecto al IPC de septiembre de EE.UU., señaló que lo más relevante fue el componente subyacente, que avanzó 0,3% mensual frente al 0,2% esperado y llevó la tasa anual a 2,6% desde 2,4%.

“El dato elevó a más de 40% la probabilidad de un alza de la Fed en la reunión del 27 y 28 de octubre, desde algo más de 20% ayer, y el mercado ya descuenta por completo dos alzas antes de fines de enero. El Dollar Index se disparó hasta acercarse a los 103 puntos, en máximos de 18 meses, y ahora cotiza en 102,6”.

“El ajuste también se vio en tasas y bolsas. El rendimiento del Tesoro a 2 años sube cerca de 8 puntos base a la zona de 4,90% y el de 10 años llegó a 5,30% antes de moderarse a 5,24%. En Wall Street, los futuros del S&P 500 ceden 0,95% y los del Nasdaq 100 1,5%, con fuertes caídas en las acciones de chips y servicios en la nube, mientras Bank of America llegó a caer cerca de 8% antes de la apertura tras resultados que decepcionaron. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca calificó de decepcionantes los datos de inflación subyacente”, añadió.

Cobre retrocede tras dato de inflación

En cuanto al cobre, Santillán indicó que el metal retrocedió desde US$ 6,75 a la zona de US$ 6,65 por libra tras el dato de inflación y continúa a la baja, afectado por el dólar más firme y por la caída generalizada de los metales.

“La primera resistencia queda ahora en $990 a $991, máximo de hoy, y su quiebre abriría espacio hacia $994 a $995, máximos del 2 y del 5 de octubre. A la baja, el primer soporte está en $980, mínimo de la apertura, y luego en $973 a $975,5, zona que coincide con el precio promedio de las ventas de Hacienda”.

“Nuevas señales de alzas de la Fed o un Dollar Index sobre 103 puntos favorecerían otro intento sobre $990, mientras una corrección del dólar global o un repunte del cobre podrían devolver al tipo de cambio hacia $980”, puntualizó.

Petróleo y Medio Oriente agregan presión

Por su parte, Joaquín Martínez, account manager de XTB, argumentó que también se suma la presión del sector energético, con el Brent cercano a US$ 106 por la escalada de ataques a buques en Ormuz y a instalaciones de Aramco, que mantiene viva la presión inflacionaria global.

“Hacia adelante, el principal freno sigue siendo la venta de dólares de Hacienda, de hasta US$ 600 millones semanales durante octubre, que ya contuvo al tipo de cambio cuando rozó los $1.000”.

“El par se mueve en la parte alta de su rango reciente, con resistencia en el máximo de $993 y, de superarlo, espacio hacia la zona de $1.000 a $1.013, mientras que el soporte más cercano se ubica en la zona de $973 a $975”, agregó.

“Para la apertura de mañana, la clave estará en las ventas minoristas de EE. UU. de septiembre, donde se espera un alza de 0,3% mensual. Un dato firme reforzaría la apuesta por una Fed más dura y la prueba de los $1.000, mientras que uno débil, o una señal de desescalada en Medio Oriente, podría devolver al par hacia ese soporte”, cerró.