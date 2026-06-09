China planea invertir US$ 295.000 millones en centros de datos de IA para superar a EE.UU. y excluir a NVIDIA y AMD

China se prepara para invertir alrededor de 2 billones de yuanes —equivalentes a US$ 295.000 millones— en los próximos cinco años en la construcción de una red nacional de centros de datos de inteligencia artificial, en lo que representa el esfuerzo más agresivo de Pekín hasta la fecha para sentar las bases del desarrollo chino de la IA y competir con Estados Unidos.

El plan contempla una red de centros informáticos interconectados en todo el país, operados principalmente por empresas estatales como China Mobile y China Telecom, según consignó Bloomberg.

Una de las características centrales de la iniciativa es la exclusión efectiva de proveedores tecnológicos estadounidenses: al menos el 80% de los componentes —incluidos los chips de IA— deberá provenir de fabricantes locales como Huawei, dejando fuera a NVIDIA y Advanced Micro Devices (AMD).

El objetivo es que todas las instalaciones estén conectadas en una red cohesionada para 2028.

Red de centros de datos como parte del programa “Seis Redes”

La iniciativa forma parte del programa “Seis Redes” anunciado por Pekín a principios de este año, que abarca la construcción de infraestructuras esenciales que van desde el agua y la electricidad hasta la informática.

La inversión se financiará principalmente mediante deuda soberana —incluidos bonos especiales del Estado a muy largo plazo de más de diez años— y fondos estatales para inversiones en industrias estratégicas, complementados con préstamos bancarios y capital privado.

La cifra, aunque histórica para China, palidece frente al gasto de las grandes tecnológicas estadounidenses: Meta, Microsoft y otros líderes del sector destinan US$ 725.000 millones solo en 2026 a inversiones en IA.

En esa línea, los centros de datos chinos cuestan menos que los estadounidenses debido a la mano de obra más barata, menores costos de componentes y construcción, e incentivos de los gobiernos locales.

Además, los 2 billones de yuanes no incluyen el gasto de empresas privadas como Alibaba y Tencent. Si se integra la red eléctrica al proyecto, la inversión total proyectada podría escalar hasta al menos 5 billones de yuanes.

NVIDIA podrá vender chips H200 a China, pero los envíos aún no han comenzado

En paralelo, Washington accedió a permitir que NVIDIA venda sus chips H200 —aproximadamente una generación por detrás de sus modelos Blackwell de última generación— a clientes chinos, en una relajación significativa de las restricciones al desarrollo de la IA en China.

Sin embargo, los envíos aún no han comenzado, lo que analistas leen como una señal de que Pekín confía cada vez más en sustituir esa capacidad de cómputo con hardware de fabricación local.

En mayo, nueve tipos de chips de IA nacionales —incluidos los de Huawei, Alibaba, Shanghai Biren Technology y Moore Threads— pasaron una revisión de seguridad que abrió la puerta a su adopción en sectores con mayores requisitos de seguridad.

El impacto esperado es amplio. Una red informática unificada agruparía recursos regionales fragmentados y daría a las empresas un acceso más amplio a la computación de alto rendimiento, acelerando la iteración de modelos de IA y la expansión de servicios en todos los sectores, según Charlie Dai, analista principal de Forrester Research.

Las provincias del interior serían también beneficiarias, al atraer más inversión y talento digital. “Elevarla a estrategia nacional garantiza la alineación de las políticas y la movilización de capital“, afirmó Dai.