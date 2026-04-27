Hasta el 70% de los cambios organizacionales fracasa: Por qué la tecnología no basta en las empresas

Hasta un 70% de los procesos de cambio organizacional fracasa o no cumple sus metas, pese a las millonarias inversiones que realizan las empresas en tecnología, rediseño de procesos y consultorías especializadas.

Así lo sostienen análisis atribuidos a firmas internacionales como McKinsey & Company y Boston Consulting Group, que coinciden en que muchas transformaciones no logran consolidarse en el tiempo.

El problema, según especialistas, no sería técnico sino conductual. Es decir, no basta con implementar nuevas plataformas, indicadores o estructuras si las personas no modifican la forma en que trabajan día a día.

Cristián Signé, CEO de Thinking, consultora chilena especializada en gestión operacional, afirmó que muchas organizaciones planifican en base a lo que creen que ocurre, sin una visibilidad completa del trabajo real.

“Cuando esa brecha existe, las decisiones pierden efectividad”, señaló el ejecutivo, quien agregó que numerosos cambios se diseñan desde la lógica del proceso, sin considerar cómo impactan la rutina de los equipos.

Desde esa mirada, el desafío no es solo generar datos, sino convertirlos en acciones sostenibles. Según Signé, una transformación solo se consolida cuando las decisiones se repiten hasta transformarse en hábito.

En la práctica, esto implica observar tareas no planificadas, revisar periódicamente la operación y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas, para que no se diluyan con el tiempo.

Investigaciones de Harvard Business Review también han planteado que los cambios más exitosos son aquellos que logran integrarse en la rutina diaria, alineando información, decisiones y comportamiento.

En ese escenario, el éxito de una transformación no depende solo de lo que se implementa, sino de lo que las personas hacen —o dejan de hacer— todos los días dentro de la organización.