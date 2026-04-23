Blue Express Copec instala su locker número 600 en Puerto Montt y refuerza su presencia en regiones

Blue Express Copec continúa fortaleciendo su presencia fuera de la Región Metropolitana y marcó un nuevo hito en el sur del país: la instalación de su locker inteligente número 600 a nivel nacional, en la ciudad de Puerto Montt.

El nuevo dispositivo, ubicado en una estación de servicio Copec del sector La Paloma, permitirá a vecinos y emprendedores de la zona retirar sus compras online de forma rápida, segura y en horarios extendidos, acercando soluciones logísticas a territorios donde la cobertura sigue creciendo.

Este avance se suma a otros hitos recientes en regiones, como la instalación del locker 400 en Pichidegua y del número 500 en La Serena, reflejando una estrategia que apunta a descentralizar el acceso al comercio electrónico.

Actualmente, la red de Entregas Fuera de Casa de Blue Express es la más grande de Chile, y cuenta con más de 3.000 puntos de retiro a lo largo del país —incluyendo almacenes, comercios de barrio y lockers inteligentes—, consolidando una de las coberturas logísticas más amplias de Chile.

“Queremos que vivir en regiones no sea una limitante para acceder al comercio electrónico. Nuestro foco está en acercar soluciones concretas a las personas, facilitando sus envíos y entregas en todo el país”, señaló Olivier Paccot, gerente de la compañía.

Como parte de su plan de crecimiento, Blue Express Copec proyecta alcanzar los mil lockers operativos a nivel nacional a fines de 2026, con especial énfasis en seguir expandiendo su red en ciudades y comunas fuera de Santiago.