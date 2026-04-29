Banca chilena anota utilidades por US$523 millones y colocaciones dan señales de recuperación

La banca chilena registró utilidades por $486.972 millones al cierre de marzo de 2026, equivalentes a cerca de US$523 millones, según el informe de desempeño publicado este miércoles por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El resultado implicó una caída de 14,7% real frente al mismo período de 2025, cuando las ganancias llegaron a $570.911 millones. De acuerdo con el regulador, la baja respondió principalmente a un menor resultado financiero neto y a un mayor gasto por impuestos.

En la comparación mensual, sin embargo, las utilidades mostraron una recuperación de 18,87% real respecto de febrero, explicada por un mayor margen de intereses y reajustes, junto con menores gastos por pérdidas crediticias.

El informe también mostró una señal de reactivación en la actividad bancaria. Las colocaciones medidas a costo amortizado crecieron 1,48% real en 12 meses, lo que revierte las contracciones observadas en febrero de este año y en marzo de 2025.

El repunte estuvo impulsado por la cartera comercial, que volvió a terreno positivo con un alza anual de 0,47%, apoyada principalmente en préstamos otorgados dentro del país.

Los créditos de consumo mantuvieron el mayor dinamismo, con un crecimiento de 5,05% en doce meses, favorecidos por el uso de tarjetas de crédito. En tanto, los créditos para vivienda aumentaron 1,90% interanual.

Respecto del riesgo crediticio, la CMF informó una mejora frente al mes anterior: bajaron el índice de provisiones, la morosidad de 90 días o más y la cartera deteriorada, mientras que la cobertura de provisiones subió a 108,94%.

En la comparación anual, la mayoría de los indicadores de riesgo retrocedió, aunque la morosidad de 90 días o más registró un aumento.