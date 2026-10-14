Bancos flexibilizan condiciones de crédito para vivienda y sector inmobiliario en el tercer trimestre

El Banco Central publicó este miércoles los resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios (ECB) correspondiente al tercer trimestre de 2026, que mostró condiciones de otorgamiento más flexibles en las carteras de vivienda y del sector inmobiliario, junto con un fortalecimiento de la demanda en esos segmentos.

La encuesta, levantada entre el 14 y el 28 de septiembre con los ejecutivos de crédito de los bancos del país, mostró además que se detuvo el deterioro de la demanda de las grandes empresas y que en todos los demás componentes se percibió una mejora.

Bancos flexibilizan condiciones para créditos de vivienda

Los bancos flexibilizaron las condiciones de otorgamiento de crédito en vivienda respecto del trimestre anterior y continuaron restringiendo las de consumo. Al igual que en la encuesta previa, un 18% de las instituciones señaló estándares más estrictos y un 9% más flexibles para consumo.

En vivienda, en cambio, un 30% de las entidades indicó condiciones más flexibles. En el sector corporativo, las condiciones se tornaron algo más favorables para grandes empresas y permanecieron estables para pymes.

Un 15% de los bancos señaló condiciones más flexibles para grandes empresas, mientras bajó a 8% la proporción que reportó estándares más restrictivos. Para pymes, la totalidad de las instituciones consultadas no modificó sus condiciones respecto del trimestre previo.

Sector inmobiliario también muestra mejores condiciones

Los bancos también reportaron condiciones de oferta más flexibles para empresas inmobiliarias que en el segundo trimestre, y sin cambios para las constructoras.

En construcción, un 90% de las entidades no modificó sus estándares, mientras que para el sector inmobiliario aumentó a 30% la proporción de bancos que señaló condiciones más favorables.

Asimismo, las entidades percibieron una mayor demanda de los hogares, principalmente por créditos de vivienda.

En consumo, la proporción de instituciones que informó un debilitamiento bajó de 36% a 9%, mientras que la que percibió un fortalecimiento subió de 9% a 18%. En vivienda, un 40% reportó un repunte de la demanda asociado a mejores tasas, mientras bajó de 20% a 10% la proporción que indicó una percepción debilitada.

Las instituciones indicaron que la demanda de grandes empresas es similar a la del trimestre anterior y señalaron algún fortalecimiento para las pymes.

En grandes empresas, la proporción que reportó un debilitamiento bajó de 31% a 8%, mientras un 8% indicó un fortalecimiento. En pymes, un 10% de los bancos señaló un fortalecimiento de la demanda, aunque el 90% no modificó su respuesta respecto de la encuesta anterior.

Finalmente, la percepción de la demanda de empresas inmobiliarias y constructoras se mantuvo fortalecida. En el segmento inmobiliario, la proporción de bancos que indicó un fortalecimiento subió de 33% a 40%, mientras que en construcción un 20% de las entidades reportó una mayor demanda.