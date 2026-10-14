Scotiabank espera que el Banco Central suba la TPM 25 puntos base en diciembre ante riesgos inflacionarios

Scotiabank Economics proyectó este miércoles que el Banco Central introducirá un cambio en el tono de su política monetaria en la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 27 de octubre, con un sesgo alcista, y anticipó un alza de 25 puntos base en la reunión del 15 de diciembre, con un eventual nuevo ajuste de 25 puntos base en enero de 2027.

El banco sostuvo que los argumentos entregados en su informe del 24 de septiembre para un ajuste en la Tasa de Política Monetaria (TPM) siguen vigentes, y sumó nuevos elementos surgidos en las últimas semanas.

Según Scotiabank, varios bancos centrales han adoptado una postura restrictiva ante riesgos inflacionarios, entre ellos Noruega y Sudáfrica, que subieron su tasa 25 puntos base el 23 de septiembre, además de India, Colombia y Australia, que citaron la extensión del conflicto en Medio Oriente entre los riesgos materializados.

La excepción fue Brasil, que redujo su tasa en septiembre a 13,75%, con una inflación de 4,6%.

El banco también señaló que la tasa terminal en forwards a diciembre de 2026 para la Fed Funds Rate subió de 4% al cierre estadístico del último IPoM a 4,2%, tras un IPC de septiembre en Estados Unidos que volvió a sorprender al alza en su componente subyacente.

Asimismo, Scotiabank afirmó que el crecimiento del gasto público para 2027 sería el doble de lo considerado por el Banco Central en el IPoM de septiembre. Según el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, el gasto crecerá 1,5% respecto de la proyección de ejecución de este año, por sobre el 0,7% real que contemplaba el IPoM con base en el informe del segundo trimestre.

Riesgos inflacionarios y expectativas sobre 3%

El banco indicó que, si bien la inflación sin volátiles ha estado en línea con el escenario base del IPoM, existen al menos dos riesgos inflacionarios subyacentes.

Por un lado, las inflaciones mensuales de octubre y noviembre podrían reflejar el traspaso cambiario de la depreciación del peso hacia la inflación sin volátiles. Por otro, el alto nivel de inflación total podría generar efectos de segunda vuelta en los procesos de ajuste del primer trimestre de 2027.

Según Scotiabank, las expectativas de inflación a dos años en las encuestas EEE y EOF se ubican en 3% o más, pese a la sorpresa inflacionaria a la baja de septiembre. La última EEE ya no registra encuestados que proyecten una inflación bajo 3%, a diferencia de la encuesta de septiembre, mientras el porcentaje de quienes proyectan una inflación sobre 3% aumentó levemente.

Actividad y gasto sin señales de estanflación

En esa línea, el banco proyectó que los registros de actividad mensual de septiembre y octubre se ubicarán en terreno negativo en su medición interanual, aunque con recuperación desestacionalizada en la actividad no minera, y anticipó un crecimiento interanual positivo desde el Imacec de noviembre.

A la vez, afirmó que en la EEE se ha ido asentando una mediana de crecimiento de 3% para 2027, lo que permitiría que un alza de la TPM en diciembre no venga acompañada de una lectura de estanflación.

Scotiabank sostuvo además que la aprobación de la Ley de Reconstrucción confirma el escenario central del IPoM y coincidió con una mejora en la percepción económica de las empresas.

El IMCE no minero pasó de 45,1 al cierre del IPoM a 45,8 en septiembre, con un nuevo aumento esperado en octubre tras la promulgación de la ley.