Antofagasta Minerals confirma inversión de más de US$ 900 millones en Minera Zaldívar para extender sus operaciones hasta 2051

En el marco de Exponor 2026 y al cumplir 31 años de operación, Antofagasta Minerals anunció que Minera Zaldívar invertirá más de US$ 900 millones en su proyecto de “Extensión de vida útil con transición hídrica”.

La iniciativa contempla la construcción de un acueducto de 163 kilómetros para incorporar agua tratada a su proceso productivo a partir de 2028 y proyectar sus operaciones hasta 2051.

El proyecto fue oficializado en una ceremonia que contó con la presencia del biministro de Economía, Fomento, Turismo y Minería, Daniel Mas, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la titular de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada.

Acueducto de 163 km y hasta 5.000 empleos en peak de construcción

La propuesta incluye la firma de un contrato con la empresa Econssa y la construcción de un acueducto que transportará aproximadamente 200 litros por segundo de agua tratada desde un punto de entrega cercano al sector de La Negra en Antofagasta hasta la faena, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar.

La infraestructura contempla una tubería de entre 18 y 20 pulgadas de diámetro, dos líneas eléctricas de 30 kilómetros cada una para alimentar tres estaciones de bombeo, además de tecnología para operación remota, monitoreo permanente y sistemas automáticos de detección de fugas.

Las obras tempranas comenzarán en julio de 2026, con un peak de construcción proyectado para 2027 que generará hasta 5.000 puestos de trabajo, para entrar en operación el segundo semestre de 2028.

“Estamos muy orgullosos de celebrar un hito tan importante como éste. Esto va a significar empleo, oportunidades para proveedores y, lo más importante, continuar con el desarrollo sustentable de la minería, que es una oportunidad para la región y para el país”, destacó el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

El biministro Daniel Mas también celebró el anuncio: “Ya genera hoy día 4 mil empleos y este proyecto podría generar 5 mil adicionales, en línea con los crecimientos que estamos buscando, respetando las normas medioambientales, con sostenibilidad”.

Desde 1995, Minera Zaldívar es un actor clave del desarrollo económico y social de la región de Antofagasta. Cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores propios y colaboradores, produce aproximadamente 80.000 toneladas de cobre al año y concreta negocios con más de 200 empresas proveedoras locales.

“Un 60% de nuestros trabajadores es de la región y vamos a llegar hasta un peak de 5.000 personas que va a requerir este proyecto. Estamos muy orgullosos”, aseguró la gerenta general de Minera Zaldívar, María de la Luz Osses.

Antofagasta Minerals logrará producir cobre sin agua continental en toda la región

Con la entrada en operación del acueducto en 2028, Antofagasta Minerals logrará que todas sus compañías en la Región de Antofagasta produzcan cobre sin utilizar agua continental, sumándose a Antucoya y Centinela, que ya operan con 100% de agua de mar sin desalar.

El gobernador regional Ricardo Díaz, afirmó: “Si a la Región de Antofagasta le va bien, a Chile le va bien. En ese sentido, Minera Zaldívar juega un rol fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra región”.