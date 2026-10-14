$30 millones y alza en bonos por producción: Los detalles del acuerdo entre Minera Escondida y Sindicato N°2

El Sindicato N°2 de Supervisores y Staff de Minera Escondida aprobó este miércoles, con el 64,14% de los votos, la última oferta presentada por la compañía durante la madrugada, en el marco del cierre de su negociación colectiva 2026 con BHP.

De los 1.020 trabajadores convocados, un 35,85% rechazó la propuesta y 70 personas no participaron de la votación. Con esto, el nuevo contrato colectivo regirá entre 2026 y 2029. El sindicato explicó que el proceso incluyó el rechazo de dos ofertas anteriores de la empresa y la instalación de un campamento de huelga en las afueras de la faena. Según la organización, esa presión llevó a la empresa a mejorar su propuesta final.

El acuerdo fija en $30 millones el pago por el cierre de la negociación, cifra que contempla un préstamo blando de $3 millones, según consignó Diario Financiero.

El contrato suma además un bono de vacaciones de $1,5 millones, que se pagará sin condiciones en noviembre, junto con una nueva asignación de zona y un reembolso educacional para los trabajadores.

Entre los ajustes del nuevo contrato colectivo destaca un alza de 56% en el bono de movilización, que se fija en $350 mil, junto con incrementos de 16% en la asignación de almuerzo y de 53% en el bono por turno nocturno. Los principales bonos y asignaciones, por su parte, se reajustarán semestralmente según la variación del IPC.

El acuerdo también crea una asignación equivalente al 3% del sueldo base mensual para quienes trabajan en la zona industrial de Coloso, donde se embarca el mineral, además de pagos por reemplazo e interinato de hasta 35% sobre el sueldo base diario.

Los bonos ligados a producción y eficiencia —MAV y BRE— registran mejoras relevantes, al igual que el bono por continuidad operacional.

El segundo de ellos comienza a activarse cuando la compañía cumple el 90% de su meta y llega a pagar $6 millones si el cumplimiento supera el 101%.

El acuerdo también incorpora un incentivo de 10% por asistencia física al lugar de trabajo, mejoras en los beneficios para las mujeres trabajadoras en situación de maternidad y en las asignaciones de sala cuna, y un bono por el término de la negociación.

Mediación de la Dirección del Trabajo permitió cerrar la negociación

El acuerdo se concretó luego de un proceso de mediación ante la Dirección del Trabajo, instancia que se abrió después de que los trabajadores aprobaran la huelga durante la negociación colectiva. El organismo actuó como tercero imparcial, generando condiciones para mantener el diálogo y acercar posiciones entre la empresa y el sindicato.

El director nacional del Trabajo, David Oddó, quien se encontraba en la región de Antofagasta, valoró el cierre del acuerdo y el rol técnico del Servicio en el proceso.

“Este resultado demuestra el valor que tiene el diálogo cuando existen instituciones, reglas claras y disposición de las partes para construir acuerdos. La Dirección del Trabajo no reemplaza a quienes negocian ni impone soluciones. Nuestro rol es generar las condiciones para que trabajadores y empleadores puedan conversar, acercar posiciones y construir sus propios acuerdos”.

Oddó agregó que, en momentos complejos de una negociación, el deber del organismo es poner a disposición de las partes su capacidad técnica e institucional, y remarcó que el acuerdo final pertenece a las partes, en el marco de las facultades que le otorga la legislación laboral.

Los cargos de supervisión y staff son, dentro de Escondida, el estamento desde donde habitualmente se proyectan los puestos ejecutivos, área donde pesan los posgrados y las especializaciones.

De acuerdo con fuentes de la industria, las remuneraciones de este grupo —bonos incluidos— se ubican entre $8 millones y $9 millones mensuales.