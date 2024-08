Un muerto y seis desaparecidos tras naufragio de yate de lujo frente a Sicilia: Hundimiento se produjo debido a un tornado

(CNN/CNN Chile) —Un cuerpo fue recuperado del casco de un yate de lujo que se hundió frente a las costas de Sicilia, según las autoridades italianas.

Seis personas siguen desaparecidas después de que un tornado impactara el barco alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, de acuerdo informó un portavoz de la Guardia Costera italiana.

El yate estaba anclado a media milla del puerto de Porticello. Se encontraba en mar abierto, pero no lejos del puerto, cuando el fuerte tornado que se abatió en la zona rompió el mástil principal y esto habría provocado el desequilibrio de la embarcación que volcó y se hundió.

15 persone tratte in salvo dopo l’affondamento di uno yacht al largo di Porticello. In corso le ricerche coordinate dalla #GuardiaCostiera di #Palermo per le 6 persone ancora disperse, con mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, e sommozzatori dei @vigilidelfuoco pic.twitter.com/NX8XSP9ArM

