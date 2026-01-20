Un año desde el retorno de Donald Trump: Los hitos que han marcado su administración en Estados Unidos

Este martes 20 de enero, Donald Trump cumplió un año de su regreso a la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes un año de mandato en lo que es su segundo periodo como líder de la nación estadounidense.

Los primeros 12 meses del periodo 2025-2029 de la administración Trump han estado marcados por una alteración de la política internacional y una política migratoria estricta, que ha desencadenado manifestaciones sociales en diversos puntos del país.

Aquí repasamos algunos hitos que ha dejado Donald Trump en su regreso a la presidencia de EE.UU. en su primer año.

Indultos a participantes del asalto al Capitolio el 2021

Durante los primeros días de su mandato, tras asumir el 20 de enero del 2025 como el 47° presidente de los Estados Unidos, Trump firmó diversas órdenes ejecutivas, entre las cuales indultó a participantes del asalto al Capitolio del 2021.

Además, entre las otras órdenes que firmó, retiró a EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró emergencia en la frontera con México para endurecer las políticas migratorias y derogó políticas implementadas por Joe Biden, su predecesor en la presidencia.

Discusión con Zelensky y aranceles

El 28 de febrero de 2025 se hicieron ver las diferencias entre Trump y el presidente ucraniano, poniendo en jaque el apoyo de EE.UU. a Ucrania en su guerra contra Rusia. En dicha reunión, Trump acusó a Zelensky de “jugar con la tercera guerra mundial“.

Respecto a los aranceles, implementó un 25% a productos fabricados en México y Canadá y un 10% de aranceles a China, entre otros.

Diferencias con Elon Musk

Trump encargó a Elon Musk supervisar el despido de empleados federales y el cierre de algunas instituciones nacionales. Sin embargo, las crecientes diferencias sobre la ley de recorte fiscal llevaron a que Donald Trump y Elon Musk dejaran de trabajar juntos.

Bombardeo de EE.UU. contra Irán

El 22 de junio de 2025, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán. El objetivo de este ataque fue frenar el avance del programa atómico y el posible desarrollo de una bomba nuclear.

El bombardeo se llevó a cabo tras ataques israelíes, y terminó con las negociaciones entre EE.UU. e Irán con el fin de alcanzar un acuerdo en materia nuclear.

Alto al fuego en la franja de Gaza

El mandatario de EE. UU. presentó un plan de paz para la franja de Gaza, el cual consistía en un alto el fuego y la salida del poder de Hamás.

El 9 de octubre de 2025 en Egipto se firmó un alto al fuego para Gaza, el que incluía las liberaciones de rehenes. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, los ataques por parte de Israel no se detuvieron, ya que Hamás no ha entregado los restos de uno de los rehenes.

Publicación de archivos Epstein

En noviembre del 2025, Trump firmó una ley que obligó al gobierno estadounidense a publicar los archivos de la investigación de Jeffrey Epstein. La publicación de estos archivos se vio forzada por la presión de la ciudadanía y políticos del propio sector de Trump y de los demócratas.

Captura de Nicolás Maduro e interés por el petróleo venezolano

La madrugada del 3 de enero del 2026, bajo la supervisión de Donald Trump, Estados Unidos lanzó un ataque que concluyó con la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Tras la caída de Maduro, Trump ha entablado conversaciones con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y ahora presidenta interina de Venezuela.

Trump declaró en reiteradas ocasiones que él está al mando de Venezuela y que las petroleras estadounidenses se encargarán de explotar el petróleo venezolano.

El interés de Trump por Groenlandia

En los últimos días, Donald Trump ha hecho público su interés por anexar Groenlandia como un territorio de Estados Unidos. El presidente ha amenazado con aranceles a los países europeos que se opongan a los intereses de Estados Unidos por adquirir Groenlandia.

El interés de Trump por Groenlandia no es nuevo, puesto que en su mandato entre 2017 y 2021 quiso intercambiar Puerto Rico por Groenlandia para adquirir la isla perteneciente a Dinamarca.