Trump tras no recibir el Nobel de la Paz: “Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz”

El presidente de Estados Unidos afirmó que, tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a centrarse únicamente en la paz y reforzó su postura sobre el control de Groenlandia, mientras Noruega reiteró su apoyo a la soberanía danesa y recordó la independencia del Comité Nobel.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que expresó que, tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a centrarse exclusivamente en la búsqueda de la paz, aunque aseguró que esta seguirá siendo una prioridad en su agenda.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.

El contenido del mensaje fue difundido por el corresponsal de la cadena PBS News, Nick Schifrin. En la misiva, Trump sostuvo que su país no haber sido distinguido con el Nobel —a pesar de lo que considera su rol en la detención de múltiples conflictos armados— le permite ahora enfocarse también en lo que estime conveniente para los intereses de Estados Unidos.

En el mismo texto, el mandatario vinculó esa situación con su postura sobre Groenlandia y cuestionó la capacidad de Dinamarca para resguardar ese territorio frente a eventuales amenazas de Rusia o China. Asimismo, puso en duda el fundamento del derecho danés sobre la isla, argumentando que no existen documentos que respalden dicha soberanía más allá de hechos históricos.

“Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”.

Trump afirmó además que ha contribuido más que cualquier otra persona al fortalecimiento de la OTAN desde su creación y planteó que la Alianza Atlántica debería responder en favor de Estados Unidos. A su juicio, la seguridad global dependería de que su país ejerza un control total sobre Groenlandia.

Por su parte, el primer ministro noruego confirmó al diario VG haber recibido un mensaje de texto de Trump el domingo, el cual correspondía a una respuesta a una comunicación previa enviada por él junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. En ese intercambio, ambos líderes manifestaron su preocupación por el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países, solicitaron moderar el tono del debate y propusieron una conversación telefónica conjunta.

Støre explicó que Trump decidió compartir su respuesta con otros dirigentes de países miembros de la OTAN y reiteró que la posición de Noruega es clara: Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca y el respaldo a ese país es absoluto. También subrayó el apoyo noruego a un fortalecimiento responsable del rol de la OTAN en la seguridad y estabilidad del Ártico.

Respecto al Nobel de la Paz, el jefe de Gobierno noruego señaló que, “le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio”.

El Comité Noruego del Nobel concedió el premio correspondiente a 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en favor de los derechos democráticos en Venezuela. Días después, Machado entregó su medalla a Trump durante una visita a la Casa Blanca como gesto de agradecimiento por un operativo estadounidense que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder, aunque desde Oslo se recordó que la distinción no es transferible.