Con información de CNN

Trump resalta apoyo de Venezuela tras operativo militar y llama a más países a seguir ese ejemplo

Por CNN Chile

21.01.2026 / 13:52

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente la colaboración entregada por Venezuela luego de una operación militar estadounidense, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

(CNN) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió la misión estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y la cooperación que el país ha brindado desde entonces, añadiendo que “más gente debería hacerlo”.

“Venezuela lo va a hacer fantásticamente bien. Agradecemos toda la cooperación que hemos brindado. Hemos recibido una gran cooperación. Una vez que terminó el ataque, el ataque terminó, y dijeron: ‘Hagamos un trato’. Más gente debería hacerlo”, declaró durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Trump afirmó que el país ganará “más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años” y que “todas las grandes compañías petroleras se unirán a nosotros. Es asombroso. Es algo hermoso de ver”.

Fuentes de la industria petrolera le dijeron anteriormente a CNN que es poco probable que los ejecutivos petroleros estadounidenses se sumerjan de cabeza en Venezuela por múltiples razones: la situación en el terreno sigue siendo muy incierta, la industria petrolera de Venezuela está en ruinas y Caracas tiene antecedentes de confiscar activos petroleros estadounidenses.

