Donald Trump en Davos: “Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían alemán y japonés”

El presidente estadounidense reiteró sus críticas a la Unión Europea por su postura frente a la posible adquisición de Groenlandia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y se refirió a las constantes críticas de la Unión Europea y sus líderes por su intención de anexar Groenlandia como territorio estadounidense.

En su intervención, el mandatario declaró que si Estados Unidos no hubiera interferido en la Segunda Guerra Mundial, todos los presentes “hablarían alemán y quizás un poco de japonés“. Luego agregó que la guerra la ganaron “a lo grande”.

“Qué estúpidos fuimos al devolver Groenlandia a Dinamarca tras la guerra“, agregó el presidente de los Estados Unidos.

En su intervención también volvió a destacar su deseo de adquirir la isla danesa: “Todo lo que EE. UU. pide es un lugar llamado Groenlandia. Ya lo tuvimos y se lo devolvimos a Dinamarca después de derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y los demás durante la Segunda Guerra Mundial”.

Además, el presidente estadounidense sostuvo que “EE. UU. es el único país capaz de proteger Groenlandia”, ya que, según dijo hace unas semanas, si EE. UU. no toma Groenlandia, Rusia o China lo harán.

A pesar de sus declaraciones, descartó cualquier acción militar en la isla danesa con tal de anexar el territorio a Estados Unidos.